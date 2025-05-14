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В Махачкале арестовали чиновника по делу о взятке - РИА Новости, 14.05.2025
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15:25 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/mahachkala-2016904481.html
В Махачкале арестовали чиновника по делу о взятке
В Махачкале арестовали чиновника по делу о взятке - РИА Новости, 14.05.2025
В Махачкале арестовали чиновника по делу о взятке
Первый заместитель руководителя дирекции парков и скверов Махачкалы арестован на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:25:00+03:00
2025-05-14T15:25:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Первый заместитель руководителя дирекции парков и скверов Махачкалы арестован на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана. Уголовное дела против чиновника возбудили в середине апреля. "В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении должностного лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ… Суд, рассмотрев материал, постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 12 июля", – говорится в сообщении. По данным следствия, с апреля по октябрь 2023 года обвиняемый через посредника получал ежемесячную взятку за обеспечение беспрепятственной работы принадлежавших местному бизнесмену аттракционов, размещенных на территории города. Общая сумма полученной взятки составила 1 миллион 420 тысяч рублей. В феврале был задержан и арестован руководитель дирекции парков и скверов Махачкалы по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он по заниженной арендной плате, без соответствующего разрешения и без заключения договоров предоставил право на размещение 29 нестационарных торговых объектов на территориях парков имени Ленинского комсомола, имени 50-летия Октября, Ак-Гель, Родопский бульвар и сквера имени Фазу Алиевой. В результате этого бюджет учреждения недополучил суммы арендной платы в размере более 21,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250514/tjumen-2016822294.html
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происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
В Махачкале арестовали чиновника по делу о взятке

В Махачкале арестовали замглавы дирекции парков и скверов по обвинению во взятке

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Первый заместитель руководителя дирекции парков и скверов Махачкалы арестован на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана.
Уголовное дела против чиновника возбудили в середине апреля.
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"В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении должностного лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ… Суд, рассмотрев материал, постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 12 июля", – говорится в сообщении.
По данным следствия, с апреля по октябрь 2023 года обвиняемый через посредника получал ежемесячную взятку за обеспечение беспрепятственной работы принадлежавших местному бизнесмену аттракционов, размещенных на территории города. Общая сумма полученной взятки составила 1 миллион 420 тысяч рублей.
В феврале был задержан и арестован руководитель дирекции парков и скверов Махачкалы по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он по заниженной арендной плате, без соответствующего разрешения и без заключения договоров предоставил право на размещение 29 нестационарных торговых объектов на территориях парков имени Ленинского комсомола, имени 50-летия Октября, Ак-Гель, Родопский бульвар и сквера имени Фазу Алиевой. В результате этого бюджет учреждения недополучил суммы арендной платы в размере более 21,3 миллиона рублей.
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