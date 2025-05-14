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Ликсутов: высокотехнологичный робоцентр заработал в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 14.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:30 14.05.2025 (обновлено: 16:35 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/liksutov-2016898301.html
Ликсутов: высокотехнологичный робоцентр заработал в ОЭЗ "Технополис Москва"
Ликсутов: высокотехнологичный робоцентр заработал в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 14.05.2025
Ликсутов: высокотехнологичный робоцентр заработал в ОЭЗ "Технополис Москва"
В особой экономической зоне "Технополис Москва" начала работу производственная площадка, которая посвящена выпуску российских промышленных роботов, сообщил... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:30:00+03:00
2025-05-14T16:35:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
сергей собянин
максим ликсутов
геннадий дегтев
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В особой экономической зоне "Технополис Москва" начала работу производственная площадка, которая посвящена выпуску российских промышленных роботов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина столичные предприятия активно внедряют инновационные решения в собственные производственные процессы. В разных отраслях промышленности уже применяется искусственный интеллект, автоматизированные линии и роботизированные комплексы. Дальнейшему развитию высокотехнологичных производств будет способствовать открытие в ОЭЗ “Технополис Москва” единой площадки, где инженеры и ученые будут совместно разрабатывать, собирать и тестировать промышленных роботов. Объем инвестиций в проект составил свыше 164 миллионов рублей", — сообщил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Производственные мощности робоцентра на площадке "Печатники" составляют более 1,7 тысячи квадратных метров. Этот проект реализован локализованной в ОЭЗ компанией "ТЕХНОРЭД", которая занимается производством роботизированных систем, компонентов и ПО."На базе робоцентра функционирует высокотехнологичная лаборатория для тестирования и испытаний технологий, которая позволит ускорить цикл производства инновационных продуктов от идеи до внедрения. Эта площадка станет ядром и фундаментом для создания ключевого робототехнического кластера в Центральном федеральном округе и обеспечит выполнение 30% целей национального проекта “Средства производства и автоматизации“, - отметил министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Как рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, предприятие ведет свою деятельность на территории зоны с прошлого года. Товары реализуются не только в столице, но и в Самаре, Смоленске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Новосибирске."Ввод в эксплуатацию современного робоцентра позволит компании до 2030 года выпустить до 30 высокотехнологичных типовых роботизированных решений и произвести до 25 тысяч роботов", - подчеркнул Дегтев.В портфеле предприятия – запатентованные разработки, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги, говорится в сообщении.По словам гендиректора предприятия Артема Лукина, типовые роботизированные системы компании решают проблемы дефицита квалифицированных кадров, увеличивают эффективность и гибкость производственных процессов, способствуя динамичному развитию и конкурентоспособности отечественной промышленности и экономики."Открытие робоцентра будет способствовать созданию эффективной экосистемы для развития отечественной робототехники и выходу на новый уровень технологического суверенитета", - отметил он.
https://ria.ru/20250514/delegatsiya-2016844643.html
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москва, сергей собянин, максим ликсутов , геннадий дегтев, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Геннадий Дегтев, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: высокотехнологичный робоцентр заработал в ОЭЗ "Технополис Москва"

Заммэра Ликсутов: высокотехнологичный робоцентр открылся в столичной ОЭЗ

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППОткрытие высокотехнологичного робоцентра в столичной ОЭЗ
Открытие высокотехнологичного робоцентра в столичной ОЭЗ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Открытие высокотехнологичного робоцентра в столичной ОЭЗ
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В особой экономической зоне "Технополис Москва" начала работу производственная площадка, которая посвящена выпуску российских промышленных роботов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина столичные предприятия активно внедряют инновационные решения в собственные производственные процессы. В разных отраслях промышленности уже применяется искусственный интеллект, автоматизированные линии и роботизированные комплексы. Дальнейшему развитию высокотехнологичных производств будет способствовать открытие в ОЭЗ “Технополис Москва” единой площадки, где инженеры и ученые будут совместно разрабатывать, собирать и тестировать промышленных роботов. Объем инвестиций в проект составил свыше 164 миллионов рублей", — сообщил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
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Производственные мощности робоцентра на площадке "Печатники" составляют более 1,7 тысячи квадратных метров. Этот проект реализован локализованной в ОЭЗ компанией "ТЕХНОРЭД", которая занимается производством роботизированных систем, компонентов и ПО.
"На базе робоцентра функционирует высокотехнологичная лаборатория для тестирования и испытаний технологий, которая позволит ускорить цикл производства инновационных продуктов от идеи до внедрения. Эта площадка станет ядром и фундаментом для создания ключевого робототехнического кластера в Центральном федеральном округе и обеспечит выполнение 30% целей национального проекта “Средства производства и автоматизации“, - отметил министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Как рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, предприятие ведет свою деятельность на территории зоны с прошлого года. Товары реализуются не только в столице, но и в Самаре, Смоленске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Новосибирске.
"Ввод в эксплуатацию современного робоцентра позволит компании до 2030 года выпустить до 30 высокотехнологичных типовых роботизированных решений и произвести до 25 тысяч роботов", - подчеркнул Дегтев.
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В портфеле предприятия – запатентованные разработки, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги, говорится в сообщении.
По словам гендиректора предприятия Артема Лукина, типовые роботизированные системы компании решают проблемы дефицита квалифицированных кадров, увеличивают эффективность и гибкость производственных процессов, способствуя динамичному развитию и конкурентоспособности отечественной промышленности и экономики.
"Открытие робоцентра будет способствовать созданию эффективной экосистемы для развития отечественной робототехники и выходу на новый уровень технологического суверенитета", - отметил он.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваСергей СобянинМаксим ЛиксутовГеннадий ДегтевАнатолий Гарбузов
 
 
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