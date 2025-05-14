https://ria.ru/20250514/lgoty-2016840486.html
На Сахалине стартовал проект по предоставлению льгот участникам СВО
На Сахалине стартовал проект по предоставлению льгот участникам СВО - РИА Новости, 14.05.2025
На Сахалине стартовал проект по предоставлению льгот участникам СВО
Проект по предоставлению участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей комплекса мер поддержки в режиме "одного окна" стартовал в Сахалинской области,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:39:00+03:00
2025-05-14T11:39:00+03:00
2025-05-14T11:39:00+03:00
надежные люди
сахалинская область
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валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая – РИА Новости. Проект по предоставлению участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей комплекса мер поддержки в режиме "одного окна" стартовал в Сахалинской области, сообщает правительство региона. По информации властей, теперь для получения федеральных, региональных и муниципальных льгот потребуется всего одно заявление, услуга стала доступной во всех МФЦ Сахалина и Курил. На Сахалине и Курилах участники СВО и члены их семей теперь могут оформить все меры поддержки по принципу "одного окна". "Раньше бойцам для оформления льгот приходилось обращаться с заявлениями в разные ведомства и для этого собирать комплекты документов, которые зачастую дублировали друг друга. Нашей общей задачей было сделать этот процесс максимально простым и комфортным. Теперь наши защитники смогут прийти в МФЦ, предоставить два документа и получить все доступные им меры поддержки в рамках одного комплексного заявления", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко. Цифровизация мер поддержки и создание комплексной услуги на базе МФЦ внедряется по инициативе министра обороны РФ Андрея Белоусова. Сахалинская область стала пилотной площадкой для реализации проекта получения доступных льгот в режиме "одного окна". В упрощенном порядке в области предоставляется 10 услуг. Участники и ветераны СВО могут оформить заявку на федеральные и региональные выплаты, в том числе единовременную помощь в размере 400 тысяч рублей на погашение первоначального взноса по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека", возмещение затрат на образование для участников СВО и членов их семей, получение технических средств реабилитации и др. Для оформления предусмотренных мер поддержки людям достаточно теперь одного визита в МФЦ и вместо 20 прежних документов всего два – удостоверяющего личность и подтверждающего право на льготу. После оформления заявления получателей уведомят о назначении услуг по телефону, СМС или электронной почте. Перечень мер поддержки для участников СВО и их семей, оформляемых через "одно окно", планируется расширять. Как отмечается в сообщении, в ближайшее время участники СВО получат возможность оформлять все меры поддержки в личном кабинете на портале "Госуслуги". В настоящее время нем уде действует отдельная кнопка, где собрана информация про все доступные льготы для этой категории граждан. В дальнейшем функционал личного кабинета дополнится возможностью получения услуги онлайн. В Сахалинской области поддержке участников спецоперации и членам их семей уделяется особое внимание. С начала СВО власти региона регулярно по заявкам Минобороны РФ отправляет полезные грузы на передовую. За это время было доставлено более 119 тысяч единиц различной техники и оборудования. Региональное отделение "Фонда Защитников Отечества" и "Комитет семей воинов Отечества" отработали 20 тысяч обращений от семей бойцов.
https://ria.ru/20250513/pomosch-2016672076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, сахалин, россия, валерий лимаренко, андрей белоусов, сво
Надежные люди, Сахалинская область, Сахалин, Россия, Валерий Лимаренко, Андрей Белоусов, СВО
На Сахалине стартовал проект по предоставлению льгот участникам СВО
На Сахалине и Курилах стартовал проект по предоставлению льгот участникам СВО
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая – РИА Новости. Проект по предоставлению участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей комплекса мер поддержки в режиме "одного окна" стартовал в Сахалинской области, сообщает правительство региона.
По информации властей, теперь для получения федеральных, региональных и муниципальных льгот потребуется всего одно заявление, услуга стала доступной во всех МФЦ Сахалина
и Курил. На Сахалине и Курилах участники СВО и члены их семей теперь могут оформить все меры поддержки по принципу "одного окна".
"Раньше бойцам для оформления льгот приходилось обращаться с заявлениями в разные ведомства и для этого собирать комплекты документов, которые зачастую дублировали друг друга. Нашей общей задачей было сделать этот процесс максимально простым и комфортным. Теперь наши защитники смогут прийти в МФЦ, предоставить два документа и получить все доступные им меры поддержки в рамках одного комплексного заявления", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко
.
Цифровизация мер поддержки и создание комплексной услуги на базе МФЦ внедряется по инициативе министра обороны РФ Андрея Белоусова
. Сахалинская область стала пилотной площадкой для реализации проекта получения доступных льгот в режиме "одного окна". В упрощенном порядке в области предоставляется 10 услуг. Участники и ветераны СВО могут оформить заявку на федеральные и региональные выплаты, в том числе единовременную помощь в размере 400 тысяч рублей на погашение первоначального взноса по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека", возмещение затрат на образование для участников СВО и членов их семей, получение технических средств реабилитации и др.
Для оформления предусмотренных мер поддержки людям достаточно теперь одного визита в МФЦ и вместо 20 прежних документов всего два – удостоверяющего личность и подтверждающего право на льготу. После оформления заявления получателей уведомят о назначении услуг по телефону, СМС или электронной почте. Перечень мер поддержки для участников СВО и их семей, оформляемых через "одно окно", планируется расширять.
Как отмечается в сообщении, в ближайшее время участники СВО получат возможность оформлять все меры поддержки в личном кабинете на портале "Госуслуги". В настоящее время нем уде действует отдельная кнопка, где собрана информация про все доступные льготы для этой категории граждан. В дальнейшем функционал личного кабинета дополнится возможностью получения услуги онлайн.
В Сахалинской области поддержке участников спецоперации и членам их семей уделяется особое внимание. С начала СВО власти региона регулярно по заявкам Минобороны РФ отправляет полезные грузы на передовую. За это время было доставлено более 119 тысяч единиц различной техники и оборудования. Региональное отделение "Фонда Защитников Отечества" и "Комитет семей воинов Отечества" отработали 20 тысяч обращений от семей бойцов.