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На Сахалине стартовал проект по предоставлению льгот участникам СВО

На Сахалине стартовал проект по предоставлению льгот участникам СВО - РИА Новости, 14.05.2025

На Сахалине стартовал проект по предоставлению льгот участникам СВО

Проект по предоставлению участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей комплекса мер поддержки в режиме "одного окна" стартовал в Сахалинской области,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:39:00+03:00

2025-05-14T11:39:00+03:00

2025-05-14T11:39:00+03:00

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая – РИА Новости. Проект по предоставлению участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей комплекса мер поддержки в режиме "одного окна" стартовал в Сахалинской области, сообщает правительство региона. По информации властей, теперь для получения федеральных, региональных и муниципальных льгот потребуется всего одно заявление, услуга стала доступной во всех МФЦ Сахалина и Курил. На Сахалине и Курилах участники СВО и члены их семей теперь могут оформить все меры поддержки по принципу "одного окна". "Раньше бойцам для оформления льгот приходилось обращаться с заявлениями в разные ведомства и для этого собирать комплекты документов, которые зачастую дублировали друг друга. Нашей общей задачей было сделать этот процесс максимально простым и комфортным. Теперь наши защитники смогут прийти в МФЦ, предоставить два документа и получить все доступные им меры поддержки в рамках одного комплексного заявления", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко. Цифровизация мер поддержки и создание комплексной услуги на базе МФЦ внедряется по инициативе министра обороны РФ Андрея Белоусова. Сахалинская область стала пилотной площадкой для реализации проекта получения доступных льгот в режиме "одного окна". В упрощенном порядке в области предоставляется 10 услуг. Участники и ветераны СВО могут оформить заявку на федеральные и региональные выплаты, в том числе единовременную помощь в размере 400 тысяч рублей на погашение первоначального взноса по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека", возмещение затрат на образование для участников СВО и членов их семей, получение технических средств реабилитации и др. Для оформления предусмотренных мер поддержки людям достаточно теперь одного визита в МФЦ и вместо 20 прежних документов всего два – удостоверяющего личность и подтверждающего право на льготу. После оформления заявления получателей уведомят о назначении услуг по телефону, СМС или электронной почте. Перечень мер поддержки для участников СВО и их семей, оформляемых через "одно окно", планируется расширять. Как отмечается в сообщении, в ближайшее время участники СВО получат возможность оформлять все меры поддержки в личном кабинете на портале "Госуслуги". В настоящее время нем уде действует отдельная кнопка, где собрана информация про все доступные льготы для этой категории граждан. В дальнейшем функционал личного кабинета дополнится возможностью получения услуги онлайн. В Сахалинской области поддержке участников спецоперации и членам их семей уделяется особое внимание. С начала СВО власти региона регулярно по заявкам Минобороны РФ отправляет полезные грузы на передовую. За это время было доставлено более 119 тысяч единиц различной техники и оборудования. Региональное отделение "Фонда Защитников Отечества" и "Комитет семей воинов Отечества" отработали 20 тысяч обращений от семей бойцов.

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Артем Смирнов

сахалинская область, сахалин, россия, валерий лимаренко, андрей белоусов, сво