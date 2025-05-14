Лавров рассказал, что общего между Россией и мусульманскими странами
Лавров: Россию и страны мусульманского мира объединяет многое
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россию и страны мусульманского мира объединяет многое: приверженность построению многополярного порядка, неприятие неоколониальных практик и уважение культурно-цивилизационного многообразия мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Продолжаем расширять сотрудничество с мусульманскими странами в самых разных областях. Нас многое объединяет. Это и приверженность построению устойчивого многополярного миропорядка, опирающегося на общепризнанные нормы международного права, и уважение культурно-цивилизационного многообразия мира, и неприятие любых неоколониальных практик, включая односторонние ограничительные меры", - сказал он в видеообращении к участникам девятого форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Лавров добавил, что в конце июня России и ОИС предстоит отметить 20-летие принятия Российской Федерации в организацию в качестве наблюдателя - Россия как крупнейшая евразийская держава, государство-цивилизация, где проживает немало граждан, исповедующих ислам, традиционно поддерживает с исламским миром доверительные и дружественные отношения.
"В контексте 80-летия Всемирной организации рассчитываю, что особое внимание вы уделите вопросам обеспечения центральной координирующей роли ООН в мировых делах, соблюдения закрепленных в ее Уставе принципов во всей их совокупности и взаимосвязи", - заключил он.