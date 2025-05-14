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В Кургане избрали нового мэра - РИА Новости, 14.05.2025
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12:44 14.05.2025 (обновлено: 14:35 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/kurgan-2016888021.html
В Кургане избрали нового мэра
В Кургане избрали нового мэра - РИА Новости, 14.05.2025
В Кургане избрали нового мэра
Главой Кургана в среду на заседании городской думы избран врио Антон Науменко, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:44:00+03:00
2025-05-14T14:35:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Главой Кургана в среду на заседании городской думы избран врио Антон Науменко, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. Городская дума ранее сообщала о назначении повторного конкурса на пост главы города. В конкурсе по отбору кандидатур на пост главы города участвовали 9 претендентов. До финального этапа дошли двое - адвокат областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев и временно исполняющий полномочия главы Кургана Науменко. В среду, по данным горадминистрации, на заседании думы они представили свои программы первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию Кургана. "На заседании городской думы в среду депутаты избрали главу города. Большинство депутатов, 22 из 23 присутствовавших, проголосовали за Антона Науменко", - сказала собеседница агентства. В конце декабря 2023 года стало известно о задержании главы Кургана Елены Ситниковой. По данным Курганского горсуда, она обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), судом Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд. В январе 2024 года она ушла в отставку. Врио главы города была назначена Анастасия Аргышева, которая в апреле ушла в отставку, ее сменила Юлия Гурьянова, проработавшая так же недолго. В мае врио главы города назначен Науменко.
https://ria.ru/20250514/glava-2016837143.html
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политика, курган, россия
Политика, Курган, Россия
В Кургане избрали нового мэра

Науменко избрали главой Кургана, где не было мэра с конца 2023 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиды Кургана
Виды Кургана - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виды Кургана. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Главой Кургана в среду на заседании городской думы избран врио Антон Науменко, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Городская дума ранее сообщала о назначении повторного конкурса на пост главы города. В конкурсе по отбору кандидатур на пост главы города участвовали 9 претендентов. До финального этапа дошли двое - адвокат областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев и временно исполняющий полномочия главы Кургана Науменко. В среду, по данным горадминистрации, на заседании думы они представили свои программы первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию Кургана.
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"На заседании городской думы в среду депутаты избрали главу города. Большинство депутатов, 22 из 23 присутствовавших, проголосовали за Антона Науменко", - сказала собеседница агентства.
В конце декабря 2023 года стало известно о задержании главы Кургана Елены Ситниковой. По данным Курганского горсуда, она обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), судом Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд. В январе 2024 года она ушла в отставку. Врио главы города была назначена Анастасия Аргышева, которая в апреле ушла в отставку, ее сменила Юлия Гурьянова, проработавшая так же недолго. В мае врио главы города назначен Науменко.
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