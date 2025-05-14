В Кургане избрали нового мэра
Науменко избрали главой Кургана, где не было мэра с конца 2023 года
Виды Кургана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Главой Кургана в среду на заседании городской думы избран врио Антон Науменко, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Городская дума ранее сообщала о назначении повторного конкурса на пост главы города. В конкурсе по отбору кандидатур на пост главы города участвовали 9 претендентов. До финального этапа дошли двое - адвокат областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев и временно исполняющий полномочия главы Кургана Науменко. В среду, по данным горадминистрации, на заседании думы они представили свои программы первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию Кургана.
Глава администрации Бердянска уходит в отставку
Вчера, 11:23
"На заседании городской думы в среду депутаты избрали главу города. Большинство депутатов, 22 из 23 присутствовавших, проголосовали за Антона Науменко", - сказала собеседница агентства.
В конце декабря 2023 года стало известно о задержании главы Кургана Елены Ситниковой. По данным Курганского горсуда, она обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), судом Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд. В январе 2024 года она ушла в отставку. Врио главы города была назначена Анастасия Аргышева, которая в апреле ушла в отставку, ее сменила Юлия Гурьянова, проработавшая так же недолго. В мае врио главы города назначен Науменко.
У главы Новочеркасска прошли обыски
Вчера, 08:27