На Дальнем Востоке запретили вылов креветки до конца года
Минсельхоз ограничил вылов креветки в зоне Японского моря до конца 2025 года
Добыча креветки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ ограничило вылов креветки северной и гребенчатой в зоне Японского моря в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца года, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«
"Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой и креветки северной в подзоне Приморье зоны Японское море... Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой в следующих районах добычи (вылова) зоны Японское море", - говорится в документе.
Минсельхоз ссылается на один из пунктов статьи 26 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Этот пункт допускает закрытие рыболовства в определенных районах в отношении отдельных видов водных биоресурсов в целях их сохранения и рационального использования.
Ранее Министерство сельского хозяйства России с 1 по 31 марта 2025 года закрывало вылов креветки северной в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море, исключением являлось рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.
Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке
31 января, 20:21