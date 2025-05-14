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На Дальнем Востоке запретили вылов креветки до конца года - РИА Новости, 14.05.2025
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19:44 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/krevetki-2016972887.html
На Дальнем Востоке запретили вылов креветки до конца года
На Дальнем Востоке запретили вылов креветки до конца года - РИА Новости, 14.05.2025
На Дальнем Востоке запретили вылов креветки до конца года
Министерство сельского хозяйства РФ ограничило вылов креветки северной и гребенчатой в зоне Японского моря в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:44:00+03:00
2025-05-14T19:44:00+03:00
экономика
космос - риа наука
японское море
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дальний восток
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ ограничило вылов креветки северной и гребенчатой в зоне Японского моря в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца года, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой и креветки северной в подзоне Приморье зоны Японское море... Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой в следующих районах добычи (вылова) зоны Японское море", - говорится в документе. Минсельхоз ссылается на один из пунктов статьи 26 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Этот пункт допускает закрытие рыболовства в определенных районах в отношении отдельных видов водных биоресурсов в целях их сохранения и рационального использования. Ранее Министерство сельского хозяйства России с 1 по 31 марта 2025 года закрывало вылов креветки северной в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море, исключением являлось рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.
https://ria.ru/20250131/minselhoz-1996716769.html
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экономика, космос - риа наука, японское море, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальний восток
Экономика, Космос - РИА Наука, Японское море, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дальний Восток
На Дальнем Востоке запретили вылов креветки до конца года

Минсельхоз ограничил вылов креветки в зоне Японского моря до конца 2025 года

© РИА Новости / Сергей Кривошеев | Перейти в медиабанкДобыча креветки
Добыча креветки - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Кривошеев
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Добыча креветки. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ ограничило вылов креветки северной и гребенчатой в зоне Японского моря в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца года, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«
"Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой и креветки северной в подзоне Приморье зоны Японское море... Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой в следующих районах добычи (вылова) зоны Японское море", - говорится в документе.
Минсельхоз ссылается на один из пунктов статьи 26 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Этот пункт допускает закрытие рыболовства в определенных районах в отношении отдельных видов водных биоресурсов в целях их сохранения и рационального использования.
Ранее Министерство сельского хозяйства России с 1 по 31 марта 2025 года закрывало вылов креветки северной в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море, исключением являлось рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.
Креветки - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке
31 января, 20:21
 
ЭкономикаКосмос - РИА НаукаЯпонское мореМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дальний Восток
 
 
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