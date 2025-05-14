https://ria.ru/20250514/krevetki-2016972887.html

На Дальнем Востоке запретили вылов креветки до конца года

На Дальнем Востоке запретили вылов креветки до конца года - РИА Новости, 14.05.2025

На Дальнем Востоке запретили вылов креветки до конца года

Министерство сельского хозяйства РФ ограничило вылов креветки северной и гребенчатой в зоне Японского моря в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:44:00+03:00

2025-05-14T19:44:00+03:00

2025-05-14T19:44:00+03:00

экономика

космос - риа наука

японское море

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дальний восток

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ ограничило вылов креветки северной и гребенчатой в зоне Японского моря в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца года, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой и креветки северной в подзоне Приморье зоны Японское море... Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой в следующих районах добычи (вылова) зоны Японское море", - говорится в документе. Минсельхоз ссылается на один из пунктов статьи 26 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Этот пункт допускает закрытие рыболовства в определенных районах в отношении отдельных видов водных биоресурсов в целях их сохранения и рационального использования. Ранее Министерство сельского хозяйства России с 1 по 31 марта 2025 года закрывало вылов креветки северной в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море, исключением являлось рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

https://ria.ru/20250131/minselhoz-1996716769.html

японское море

дальний восток

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, космос - риа наука, японское море, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальний восток