https://ria.ru/20250514/kreml-2016855946.html

Песков назвал Малайзию важным партнером для России в АТР

Песков назвал Малайзию важным партнером для России в АТР - РИА Новости, 14.05.2025

Песков назвал Малайзию важным партнером для России в АТР

Малайзия - важный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне официального визита в Москву... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:37:00+03:00

2025-05-14T12:37:00+03:00

2025-05-14T12:37:00+03:00

малайзия

россия

москва

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985206131_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_794e06906eff2992f07cdd967f491589.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Малайзия - важный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне официального визита в Москву премьера этой страны Анвара Ибрагима. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что Путин в среду работает в Кремле. "Сегодня день российско-малайзийских отношений. С официальным визитом в Москве находится премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Собственно, это не первый его приезд в нашу страну. Он был в разных регионах, в том числе в прошлом году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), он был в Владивостоке. Была отдельная встреча, отдельные переговоры Путина с Ибрагимом. И вот сегодня они продолжат обсуждать самый широкий круг вопросов, отталкиваясь, конечно, от двусторонних отношений. Малайзия – это наш важный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому есть о чем поговорить. Будет беседа с Ибрагимом и Путиным в узком составе, затем общение продолжится в формате российско-малайзийских переговоров за официальным завтраком", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html

малайзия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малайзия, россия, москва, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), дмитрий песков, в мире