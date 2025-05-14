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Песков назвал Малайзию важным партнером для России в АТР - РИА Новости, 14.05.2025
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12:37 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/kreml-2016855946.html
Песков назвал Малайзию важным партнером для России в АТР
Песков назвал Малайзию важным партнером для России в АТР - РИА Новости, 14.05.2025
Песков назвал Малайзию важным партнером для России в АТР
Малайзия - важный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне официального визита в Москву... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:37:00+03:00
2025-05-14T12:37:00+03:00
малайзия
россия
москва
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Малайзия - важный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне официального визита в Москву премьера этой страны Анвара Ибрагима. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что Путин в среду работает в Кремле. "Сегодня день российско-малайзийских отношений. С официальным визитом в Москве находится премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Собственно, это не первый его приезд в нашу страну. Он был в разных регионах, в том числе в прошлом году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), он был в Владивостоке. Была отдельная встреча, отдельные переговоры Путина с Ибрагимом. И вот сегодня они продолжат обсуждать самый широкий круг вопросов, отталкиваясь, конечно, от двусторонних отношений. Малайзия – это наш важный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому есть о чем поговорить. Будет беседа с Ибрагимом и Путиным в узком составе, затем общение продолжится в формате российско-малайзийских переговоров за официальным завтраком", - сказал Песков журналистам.
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малайзия, россия, москва, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), дмитрий песков, в мире
Малайзия, Россия, Москва, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал Малайзию важным партнером для России в АТР

Песков назвал Малайзию важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Малайзия - важный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне официального визита в Москву премьера этой страны Анвара Ибрагима.
Пресс-секретарь главы государства сообщил, что Путин в среду работает в Кремле.
"Сегодня день российско-малайзийских отношений. С официальным визитом в Москве находится премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Собственно, это не первый его приезд в нашу страну. Он был в разных регионах, в том числе в прошлом году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), он был в Владивостоке. Была отдельная встреча, отдельные переговоры Путина с Ибрагимом. И вот сегодня они продолжат обсуждать самый широкий круг вопросов, отталкиваясь, конечно, от двусторонних отношений. Малайзия – это наш важный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому есть о чем поговорить. Будет беседа с Ибрагимом и Путиным в узком составе, затем общение продолжится в формате российско-малайзийских переговоров за официальным завтраком", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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МалайзияРоссияМоскваАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Дмитрий ПесковВ мире
 
 
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