https://ria.ru/20250514/krasnoyarsk-2016801413.html

Участники форума "Бирюса" получат гранты на социальные проекты

Участники форума "Бирюса" получат гранты на социальные проекты - РИА Новости, 14.05.2025

Участники форума "Бирюса" получат гранты на социальные проекты

Участники всероссийского форума ТИМ "Бирюса", который пройдет под Красноярском, получат гранты на реализацию социальных проектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:02:00+03:00

2025-05-14T08:02:00+03:00

2025-05-14T08:02:00+03:00

красноярский край

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Участники всероссийского форума ТИМ "Бирюса", который пройдет под Красноярском, получат гранты на реализацию социальных проектов, сообщает пресс-служба Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Форум ТИМ "Бирюса" проходит при поддержке федерального Агентства по делам молодёжи, администрации губернатора Красноярского края, правительства региона и краевого Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития. "На Всероссийском форуме ТИМ "Бирюса" пройдёт грантовый конкурс федерального Агентства по делам молодёжи. Участники двух федеральных смен – "ФинЗОЖ" и "Спорт и здоровый образ жизни" – смогут получить финансирование социально полезных инициатив. Участники могут подать заявку в одной из 18-ти номинаций. На конкурс "Росмолодёжь.Гранты" принимают проекты по профилактике девиантного поведения молодёжи, сохранению семейных ценностей, организации занятости молодёжи, популяризации спорта и ЗОЖ. Сумма поддержки – до 1 млн рублей", - говорится в сообщении. Эксперты Росмолодёжи помогут сформировать идеи и грамотно заполнить проектные заявки. Для участников также проведут серию образовательных мероприятий, где помогут подготовиться к грантовому конкурсу. По данным пресс-службы, подать заявку на конкурсы можно на ФГАИС "Молодёжь России": до 16 июня – на смену "ФинЗОЖ", до 27 июня – на смену "Спорт и здоровый образ жизни". В прошлом году участники "Бирюсы" получили более пяти миллионов рублей на реализацию 13 проектов. Найти подробную информацию о Всероссийском форуме ТИМ "Бирюса" можно на официальном сайте timbiryusa.ru, на странице во "ВКонтакте" или в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html

https://ria.ru/20241206/krasnoyarsk-1987816572.html

красноярский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярский край, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)