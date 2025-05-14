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Участники форума "Бирюса" получат гранты на социальные проекты - РИА Новости, 14.05.2025
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08:02 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/krasnoyarsk-2016801413.html
Участники форума "Бирюса" получат гранты на социальные проекты
Участники форума "Бирюса" получат гранты на социальные проекты - РИА Новости, 14.05.2025
Участники форума "Бирюса" получат гранты на социальные проекты
Участники всероссийского форума ТИМ "Бирюса", который пройдет под Красноярском, получат гранты на реализацию социальных проектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T08:02:00+03:00
2025-05-14T08:02:00+03:00
красноярский край
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Участники всероссийского форума ТИМ "Бирюса", который пройдет под Красноярском, получат гранты на реализацию социальных проектов, сообщает пресс-служба Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Форум ТИМ "Бирюса" проходит при поддержке федерального Агентства по делам молодёжи, администрации губернатора Красноярского края, правительства региона и краевого Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития. "На Всероссийском форуме ТИМ "Бирюса" пройдёт грантовый конкурс федерального Агентства по делам молодёжи. Участники двух федеральных смен – "ФинЗОЖ" и "Спорт и здоровый образ жизни" – смогут получить финансирование социально полезных инициатив. Участники могут подать заявку в одной из 18-ти номинаций. На конкурс "Росмолодёжь.Гранты" принимают проекты по профилактике девиантного поведения молодёжи, сохранению семейных ценностей, организации занятости молодёжи, популяризации спорта и ЗОЖ. Сумма поддержки – до 1 млн рублей", - говорится в сообщении. Эксперты Росмолодёжи помогут сформировать идеи и грамотно заполнить проектные заявки. Для участников также проведут серию образовательных мероприятий, где помогут подготовиться к грантовому конкурсу. По данным пресс-службы, подать заявку на конкурсы можно на ФГАИС "Молодёжь России": до 16 июня – на смену "ФинЗОЖ", до 27 июня – на смену "Спорт и здоровый образ жизни". В прошлом году участники "Бирюсы" получили более пяти миллионов рублей на реализацию 13 проектов. Найти подробную информацию о Всероссийском форуме ТИМ "Бирюса" можно на официальном сайте timbiryusa.ru, на странице во "ВКонтакте" или в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html
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60
красноярский край, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Красноярский край, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Участники форума "Бирюса" получат гранты на социальные проекты

Участники форума "Бирюса" под Красноярском получат гранты на соцпроекты

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Участники всероссийского форума ТИМ "Бирюса", который пройдет под Красноярском, получат гранты на реализацию социальных проектов, сообщает пресс-служба Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
Форум ТИМ "Бирюса" проходит при поддержке федерального Агентства по делам молодёжи, администрации губернатора Красноярского края, правительства региона и краевого Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития.
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"На Всероссийском форуме ТИМ "Бирюса" пройдёт грантовый конкурс федерального Агентства по делам молодёжи. Участники двух федеральных смен – "ФинЗОЖ" и "Спорт и здоровый образ жизни" – смогут получить финансирование социально полезных инициатив. Участники могут подать заявку в одной из 18-ти номинаций. На конкурс "Росмолодёжь.Гранты" принимают проекты по профилактике девиантного поведения молодёжи, сохранению семейных ценностей, организации занятости молодёжи, популяризации спорта и ЗОЖ. Сумма поддержки – до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.
Эксперты Росмолодёжи помогут сформировать идеи и грамотно заполнить проектные заявки. Для участников также проведут серию образовательных мероприятий, где помогут подготовиться к грантовому конкурсу.
По данным пресс-службы, подать заявку на конкурсы можно на ФГАИС "Молодёжь России": до 16 июня – на смену "ФинЗОЖ", до 27 июня – на смену "Спорт и здоровый образ жизни". В прошлом году участники "Бирюсы" получили более пяти миллионов рублей на реализацию 13 проектов.
Найти подробную информацию о Всероссийском форуме ТИМ "Бирюса" можно на официальном сайте timbiryusa.ru, на странице во "ВКонтакте" или в Telegram-канале.
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