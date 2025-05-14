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Беспрозванных ответил на решение Польши закрыть генконсульство России - РИА Новости, 14.05.2025
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21:32 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/krakov-2016989031.html
Беспрозванных ответил на решение Польши закрыть генконсульство России
Беспрозванных ответил на решение Польши закрыть генконсульство России - РИА Новости, 14.05.2025
Беспрозванных ответил на решение Польши закрыть генконсульство России
Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных сожалеет о недальновидности решения Польши о закрытии генконсульства РФ в Кракове. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:32:00+03:00
2025-05-14T21:32:00+03:00
в мире
польша
россия
краков
алексей беспрозванных
радослав сикорский
сергей андреев
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КАЛИНИНГРАД, 14 мая — РИА Новости. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных сожалеет о недальновидности решения Польши о закрытии генконсульства РФ в Кракове. "С сожалением мы реагируем их недальновидности в вопросах политики, потому что мы видим, что сейчас под очередным таким надуманным предлогом Польша объявила о закрытии генконсульства в Кракове. Но присутствие иностранных дипломатов в регионе во все времена давала возможность как-то контактировать в самых непростых ситуациях. Но наши соседи упускают такую возможность", - сказал Беспрозванных в интервью телеканалу "Россия 24". Глава региона отметил, что Россия не закрывалась от польских граждан, которые продолжают приезжать в Калининград. "Если вы были в Калининградской области, можно увидеть достаточно большое количество номеров европейских на автомобилях. Это значит, что мы открыты ... и к нам приезжают гости из соседних стран. Поэтому для нас нет недружественных народов. Для нас есть в целом недружественная политика отдельных политиков", - добавил Беспрозванных. В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году. По словам советника-посланника посольства России в Варшаве Андрея Ордаша, генеральное консульство по требованию МИД Польши должно быть закрыто до 30 июня. Польские власти, принявшие решение о закрытии российского генерального консульства в Кракове под предлогом якобы враждебных действий, не предъявили доказательств своих утверждений, сообщил ранее посол России в Польше Сергей Андреев.
https://ria.ru/20250514/polsha-2016917260.html
https://ria.ru/20250514/polsha-2016933989.html
https://ria.ru/20250513/otvet-2016625435.html
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в мире, польша, россия, краков, алексей беспрозванных, радослав сикорский, сергей андреев
В мире, Польша, Россия, Краков, Алексей Беспрозванных, Радослав Сикорский, Сергей Андреев
Беспрозванных ответил на решение Польши закрыть генконсульство России

Беспрозванных назвал решение закрыть генконсульство России в Кракове неразумным

© Фото : Генеральное консульство России в КраковеЗдание Генерального консульства РФ в Кракове
Здание Генерального консульства РФ в Кракове - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Генеральное консульство России в Кракове
Здание Генерального консульства РФ в Кракове. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 14 мая — РИА Новости. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных сожалеет о недальновидности решения Польши о закрытии генконсульства РФ в Кракове.
"С сожалением мы реагируем их недальновидности в вопросах политики, потому что мы видим, что сейчас под очередным таким надуманным предлогом Польша объявила о закрытии генконсульства в Кракове. Но присутствие иностранных дипломатов в регионе во все времена давала возможность как-то контактировать в самых непростых ситуациях. Но наши соседи упускают такую возможность", - сказал Беспрозванных в интервью телеканалу "Россия 24".
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Глава региона отметил, что Россия не закрывалась от польских граждан, которые продолжают приезжать в Калининград.
"Если вы были в Калининградской области, можно увидеть достаточно большое количество номеров европейских на автомобилях. Это значит, что мы открыты ... и к нам приезжают гости из соседних стран. Поэтому для нас нет недружественных народов. Для нас есть в целом недружественная политика отдельных политиков", - добавил Беспрозванных.
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В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году. По словам советника-посланника посольства России в Варшаве Андрея Ордаша, генеральное консульство по требованию МИД Польши должно быть закрыто до 30 июня.
Польские власти, принявшие решение о закрытии российского генерального консульства в Кракове под предлогом якобы враждебных действий, не предъявили доказательств своих утверждений, сообщил ранее посол России в Польше Сергей Андреев.
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В миреПольшаРоссияКраковАлексей БеспрозванныхРадослав СикорскийСергей Андреев
 
 
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