https://ria.ru/20250514/konventsiya-2016969531.html

В МИД не исключили, что США не подпишут конвенцию против киберпреступности

В МИД не исключили, что США не подпишут конвенцию против киберпреступности - РИА Новости, 14.05.2025

В МИД не исключили, что США не подпишут конвенцию против киберпреступности

Москва не исключает, что США могут не подписать конвенцию против киберпреступности в октябре во Вьетнаме, но рассчитывает на конструктивный подход, заявил... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:23:00+03:00

2025-05-14T19:23:00+03:00

2025-05-14T19:23:00+03:00

сша

вьетнам

россия

артур люкманов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Москва не исключает, что США могут не подписать конвенцию против киберпреступности в октябре во Вьетнаме, но рассчитывает на конструктивный подход, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "Когда мы имеем дело с США в сфере информационной безопасности, нужно быть ко всему готовыми... Говорить за нынешнюю администрацию я не могу, это их решение... Я рассчитываю, что все-таки нынешняя администрация подойдет конструктивно к вопросу об участии в подписании этого соглашения, которое состоится в Ханое", - сказал он журналистам на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Ранее Люкманов в интервью РИА Новости рассказал, что США и их союзники пытались сорвать разработку конвенции после начала переговоров в феврале 2022 года. Несмотря на это, документ был одобрен резолюцией генассамблеи, и после его ратификации и вступления в силу правоохранители РФ и их иностранные партнеры получат действенный инструмент сотрудничества в борьбе с преступным использованием информационных технологий, добавил дипломат. Он также отметил, что церемония подписания конвенции планируется в Ханое, столице Вьетнама. РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"

https://ria.ru/20250125/zapad-1995433773.html

сша

вьетнам

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, вьетнам, россия, артур люкманов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)