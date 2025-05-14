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В МИД не исключили, что США не подпишут конвенцию против киберпреступности - РИА Новости, 14.05.2025
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19:23 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/konventsiya-2016969531.html
В МИД не исключили, что США не подпишут конвенцию против киберпреступности
В МИД не исключили, что США не подпишут конвенцию против киберпреступности - РИА Новости, 14.05.2025
В МИД не исключили, что США не подпишут конвенцию против киберпреступности
Москва не исключает, что США могут не подписать конвенцию против киберпреступности в октябре во Вьетнаме, но рассчитывает на конструктивный подход, заявил... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:23:00+03:00
2025-05-14T19:23:00+03:00
сша
вьетнам
россия
артур люкманов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Москва не исключает, что США могут не подписать конвенцию против киберпреступности в октябре во Вьетнаме, но рассчитывает на конструктивный подход, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "Когда мы имеем дело с США в сфере информационной безопасности, нужно быть ко всему готовыми... Говорить за нынешнюю администрацию я не могу, это их решение... Я рассчитываю, что все-таки нынешняя администрация подойдет конструктивно к вопросу об участии в подписании этого соглашения, которое состоится в Ханое", - сказал он журналистам на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Ранее Люкманов в интервью РИА Новости рассказал, что США и их союзники пытались сорвать разработку конвенции после начала переговоров в феврале 2022 года. Несмотря на это, документ был одобрен резолюцией генассамблеи, и после его ратификации и вступления в силу правоохранители РФ и их иностранные партнеры получат действенный инструмент сотрудничества в борьбе с преступным использованием информационных технологий, добавил дипломат. Он также отметил, что церемония подписания конвенции планируется в Ханое, столице Вьетнама. РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
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сша, вьетнам, россия, артур люкманов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Вьетнам, Россия, Артур Люкманов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД не исключили, что США не подпишут конвенцию против киберпреступности

МИД: РФ допускает, что США могут не подписать конвенцию против киберпреступности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Москва не исключает, что США могут не подписать конвенцию против киберпреступности в октябре во Вьетнаме, но рассчитывает на конструктивный подход, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
«
"Когда мы имеем дело с США в сфере информационной безопасности, нужно быть ко всему готовыми... Говорить за нынешнюю администрацию я не могу, это их решение... Я рассчитываю, что все-таки нынешняя администрация подойдет конструктивно к вопросу об участии в подписании этого соглашения, которое состоится в Ханое", - сказал он журналистам на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Ранее Люкманов в интервью РИА Новости рассказал, что США и их союзники пытались сорвать разработку конвенции после начала переговоров в феврале 2022 года. Несмотря на это, документ был одобрен резолюцией генассамблеи, и после его ратификации и вступления в силу правоохранители РФ и их иностранные партнеры получат действенный инструмент сотрудничества в борьбе с преступным использованием информационных технологий, добавил дипломат. Он также отметил, что церемония подписания конвенции планируется в Ханое, столице Вьетнама.
РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД
25 января, 08:03
 
СШАВьетнамРоссияАртур ЛюкмановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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