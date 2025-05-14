https://ria.ru/20250514/konkurs-2016935810.html

Названы победители первого конкурса педагогических практик

Названы победители первого конкурса педагогических практик - РИА Новости, 14.05.2025

Названы победители первого конкурса педагогических практик

В Москве объявили результаты первого Всероссийского конкурса лучших педагогических практик школьных библиотек. Имена победителей назвали в рамках Всероссийского РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:35:00+03:00

2025-05-14T17:35:00+03:00

2025-05-14T18:14:00+03:00

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министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

елена ямпольская

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Москве объявили результаты первого Всероссийского конкурса лучших педагогических практик школьных библиотек. Имена победителей назвали в рамках Всероссийского форума учителей русского языка и литературы и педагогов-библиотекарей на площадке Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы.Программу форума открыло выступление советника президента РФ Елены Ямпольской. Она подчеркнула, что фундамент любви к чтению закладывается в семье, и выразила надежду на возрождение несколько утраченной традиции семейного чтения. Советник отметила, что первостепенное значение имеет пробуждение интереса к литературе у самих родителей, поскольку именно их пример способен привить культуру чтения детям."Я всегда говорю, что будущий читатель начинается не с выученной азбуки. Будущий читатель начинается вот с этих совместных посиделок, с тех сказок, которые тебе прочитала бабушка, с тех иллюстраций, которые ты разглядывал из-за папиного плеча. И тогда ты на всю жизнь запоминаешь, что литература это какой-то волшебный мир, куда тебя ввели самые близкие, самые родные тебе люди", — рассказала Ямпольская.Советник президента также обратилась к участникам форума с предложением делиться идеями по модернизации школьной программы по русскому языку и литературе. Она заверила, что Совет при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России с благодарностью рассмотрит идеи педагогов-практиков.Наша общая цель — воспитать гармоничную, социально ответственную личность, опираясь на исторические и культурные традиции России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе видеообращения к участникам форума."Завершается подготовка списка художественных произведений для комплектования школьных библиотек. Уверен, форум поможет найти ответы на важные вопросы и объединить наши усилия. Прошу вас, коллеги, также нам помочь в подготовке списка литературы для школьных библиотек", — призвал глава ведомства.Тему модернизации фондов школьных библиотек продолжила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова. По ее словам, мониторинг показал, что многие книжные фонды устарели и требуют пополнения и обновления."Поэтому это наша следующая работа, это наш вызов, чтобы в школьных библиотеках была обновленная художественная литература, чтобы дети могли обращаться и читать книги. Не только электронная книга должна быть", — рассказала Колударова.Сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева призвала все заинтересованные ведомства, преподавателей и библиотекарей усилить контроль за комплектованием современных библиотек, чтобы "не пришла к нам та литература, которая не нужна нашим детям"."В настоящее время крайне необходимо воспитывать наших детей в русле традиционных русских ценностей в том числе и путем чтения художественной литературы, в основном путем чтения художественной литературы. Поэтому в современной образовательной среде значительная роль отводится школьным библиотекам", — подчеркнула сенатор.В завершении первого дня форума состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса лучших библиотечных практик. Конкурс проводился по трем номинациям: "Читаем в семье, читаем о семье", "Читаем о защитниках Отечества", "Я в мире информации: учимся быть убедительными, защищенными и эффективными".По словам организаторов, задача конкурса — выявить и популяризировать педагогические практики, которые приобщают школьников к чтению произведений о семье и семейных ценностях, о героях и защитниках Отечества, а также учат детей безопасному поведению в интернете.На конкурс было подано около 700 заявок от сотрудников и коллективов школьных библиотек из разных регионов России. Самой популярной оказалась номинация "Читаем о защитниках Отечества", рассказали организаторы.Жюри выбрало по одному победителю в каждой номинации. Победителем самой востребованной из них — "Читаем о защитниках Отечества" — стала Евгения Тимофеева из поселка городского типа Вырица Ленинградской области (проект "Чебурашка своих не бросает"). В номинации "Читаем в семье, читаем о семье" лучшим был признан проект "Читающий класс" Сарданы Кириллиной из Хангаласского улуса в Якутии. В третьей номинации главный приз взял проект "Библиотечный информационно-методический центр как современный ресурс работы с информацией и чтением в школе" Елены Голубковой и Олеси Беленцовой из Ярославля.Форум организован по инициативе Минпросвещения РФ совместно с Институтом содержания и методов обучения и Российским обществом "Знание".

https://ria.ru/20250101/putin-1992260665.html

https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992246493.html

https://ria.ru/20180402/1517757876.html

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