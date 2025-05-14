https://ria.ru/20250514/kitaj-2016940337.html
Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний
Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний - РИА Новости, 14.05.2025
Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний
Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний, включенных в перечень ненадежных субъектов, заявило министерство коммерции КНР. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:32:00+03:00
2025-05-14T17:32:00+03:00
2025-05-14T17:32:00+03:00
экономика
китай
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ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний, включенных в перечень ненадежных субъектов, заявило министерство коммерции КНР. Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, 4 и 9 апреля 2025 года Китай внес 17 американских компаний в список ненадежных субъектов, вследствие чего этим компаниям было запрещено осуществлять импортную и экспортную деятельность, связанную с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции на территории КНР. "Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, с 14 мая 2025 года на 90 дней приостанавливаются меры, предусмотренные уведомлением от 4 апреля …, а также меры, предусмотренные уведомлением от 9 апреля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241010/kitaj-1977366519.html
китай
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай
Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний
Китай приостановил меры в отношении 17 компаний из США из перечня ненадежных
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний, включенных в перечень ненадежных субъектов, заявило министерство коммерции КНР.
Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, 4 и 9 апреля 2025 года Китай
внес 17 американских компаний в список ненадежных субъектов, вследствие чего этим компаниям было запрещено осуществлять импортную и экспортную деятельность, связанную с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции на территории КНР.
"Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, с 14 мая 2025 года на 90 дней приостанавливаются меры, предусмотренные уведомлением от 4 апреля …, а также меры, предусмотренные уведомлением от 9 апреля", - говорится в сообщении.