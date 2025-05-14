https://ria.ru/20250514/kitaj-2016940337.html

Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний

Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний - РИА Новости, 14.05.2025

Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний

Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний, включенных в перечень ненадежных субъектов, заявило министерство коммерции КНР. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:32:00+03:00

2025-05-14T17:32:00+03:00

2025-05-14T17:32:00+03:00

экономика

китай

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ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний, включенных в перечень ненадежных субъектов, заявило министерство коммерции КНР. Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, 4 и 9 апреля 2025 года Китай внес 17 американских компаний в список ненадежных субъектов, вследствие чего этим компаниям было запрещено осуществлять импортную и экспортную деятельность, связанную с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции на территории КНР. "Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, с 14 мая 2025 года на 90 дней приостанавливаются меры, предусмотренные уведомлением от 4 апреля …, а также меры, предусмотренные уведомлением от 9 апреля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241010/kitaj-1977366519.html

китай

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай