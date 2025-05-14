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В отеле в Киеве произошла стрельба - РИА Новости, 14.05.2025
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09:01 14.05.2025 (обновлено: 10:30 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/kiev-2016806172.html
В отеле в Киеве произошла стрельба
В отеле в Киеве произошла стрельба - РИА Новости, 14.05.2025
В отеле в Киеве произошла стрельба
В одном из отелей в Святошинском районе Киева произошла стрельба, сообщило городское отделение полиции в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:01:00+03:00
2025-05-14T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В одном из отелей в Святошинском районе Киева произошла стрельба, сообщило городское отделение полиции в Telegram-канале. &quot;Полицейские задержали злоумышленника, совершившего стрельбу в одном из отелей Святошинского района. Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня, около 7:30. На место происшествия были немедленно направлены наряды полиции, и введена специальная полицейская операция. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника&quot;, — отметили в ведомстве.Там добавили, что среди граждан никто не пострадал.Сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства инцидента выясняются.
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в мире, киев
В мире, Киев
В отеле в Киеве произошла стрельба

В одном из отелей в Святошинском районе Киева произошла стрельба

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В одном из отелей в Святошинском районе Киева произошла стрельба, сообщило городское отделение полиции в Telegram-канале.
«

"Полицейские задержали злоумышленника, совершившего стрельбу в одном из отелей Святошинского района. Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня, около 7:30. На место происшествия были немедленно направлены наряды полиции, и введена специальная полицейская операция. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что среди граждан никто не пострадал.
Сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства инцидента выясняются.
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