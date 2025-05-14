https://ria.ru/20250514/kiev-2016806172.html

В отеле в Киеве произошла стрельба

В отеле в Киеве произошла стрельба - РИА Новости, 14.05.2025

В отеле в Киеве произошла стрельба

В одном из отелей в Святошинском районе Киева произошла стрельба, сообщило городское отделение полиции в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:01:00+03:00

2025-05-14T09:01:00+03:00

2025-05-14T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В одном из отелей в Святошинском районе Киева произошла стрельба, сообщило городское отделение полиции в Telegram-канале. "Полицейские задержали злоумышленника, совершившего стрельбу в одном из отелей Святошинского района. Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня, около 7:30. На место происшествия были немедленно направлены наряды полиции, и введена специальная полицейская операция. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника", — отметили в ведомстве.Там добавили, что среди граждан никто не пострадал.Сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства инцидента выясняются.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев