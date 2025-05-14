https://ria.ru/20250514/khalyal-yarmarka-2016891665.html
Халяль-ярмарка с участием компаний 10 стран открылась в рамках KazanForum
Халяль-ярмарка с участием компаний 10 стран открылась в рамках KazanForum - РИА Новости, 14.05.2025
Халяль-ярмарка с участием компаний 10 стран открылась в рамках KazanForum
Международная халяль-ярмарка Kazan Halal Market - первое официальное мероприятие международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025"... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:47:00+03:00
2025-05-14T14:47:00+03:00
2025-05-14T14:47:00+03:00
республика татарстан
россия
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Международная халяль-ярмарка Kazan Halal Market - первое официальное мероприятие международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" открылась в казанском агропромпарке с участием производителей из 10 стран, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Сегодня халяль - это целая философия жизни, которая отражает глубокие духовные, культурные ценности, объединяет миллионы людей по всему миру. Татарстан, как ведущий регион России в развитии исламской экономики, придает особое значение поддержке и продвижению индустрии халяль", - сказал глава республики Рустам Минниханов на открытии ярмарки. Он отметил динамично развивающийся мировой рынок халяль-продукции. Только в Татарстане насчитывается более 150 производителей халяль-продукции, около 20 компаний реализуют продукцию за рубежом. "Мы ведем планомерную работу по развитию сотрудничества с исламскими странами и организациями. Так, в прошлом году комитет по стандарту "халяль" при Духовном управлении мусульман республики получил аккредитацию на сертификацию производителей для поставки продукции в страны Персидского залива. Уверен, это откроет новые возможности для продвижения татарстанской халяльной продукции на рынки стран Востока и углубит наши партнерские связи", - рассказал Минниханов. По информации главы региона, халяль-ярмарки в республике - добрая традиция, которая позволяет ее участникам устанавливать новые торговые связи. Он поблагодарил партнеров за вклад в развитие халяльного сектора и слаженную совместную работу по данному направлению. В этом году в ярмарке Kazan Halal Market принимают участие более 150 компаний из 15 регионов Российской Федерации, а также производители из Афганистана, Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Турции, Ирана, Индии и Сенегала. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 14 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает информационным партнером XVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
https://ria.ru/20250514/kazan-2016778512.html
https://ria.ru/20250512/yarmarka-2016513218.html
https://ria.ru/20250512/kazanforum-2016502002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов
Халяль-ярмарка с участием компаний 10 стран открылась в рамках KazanForum
В Казани открылась международная халяль-ярмарка Kazan Halal Market
КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Международная халяль-ярмарка Kazan Halal Market - первое официальное мероприятие международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" открылась в казанском агропромпарке с участием производителей из 10 стран, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Сегодня халяль - это целая философия жизни, которая отражает глубокие духовные, культурные ценности, объединяет миллионы людей по всему миру. Татарстан, как ведущий регион России в развитии исламской экономики, придает особое значение поддержке и продвижению индустрии халяль", - сказал глава республики Рустам Минниханов
на открытии ярмарки.
Он отметил динамично развивающийся мировой рынок халяль-продукции. Только в Татарстане насчитывается более 150 производителей халяль-продукции, около 20 компаний реализуют продукцию за рубежом.
"Мы ведем планомерную работу по развитию сотрудничества с исламскими странами и организациями. Так, в прошлом году комитет по стандарту "халяль" при Духовном управлении мусульман республики получил аккредитацию на сертификацию производителей для поставки продукции в страны Персидского залива. Уверен, это откроет новые возможности для продвижения татарстанской халяльной продукции на рынки стран Востока
и углубит наши партнерские связи", - рассказал Минниханов.
По информации главы региона, халяль-ярмарки в республике - добрая традиция, которая позволяет ее участникам устанавливать новые торговые связи. Он поблагодарил партнеров за вклад в развитие халяльного сектора и слаженную совместную работу по данному направлению.
В этом году в ярмарке Kazan Halal Market принимают участие более 150 компаний из 15 регионов Российской Федерации, а также производители из Афганистана
, Пакистана
, Казахстана
, Азербайджана
, Киргизии
, Турции
, Ирана
, Индии
и Сенегала
.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 14 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает информационным партнером XVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".