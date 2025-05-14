https://ria.ru/20250514/kazanforum-2016913209.html

Около 80 медиков обеспечивают работу KazanForum

Около 80 медиков обеспечивают работу KazanForum - РИА Новости, 14.05.2025

Около 80 медиков обеспечивают работу KazanForum

Медицинскую помощь участникам международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" обеспечивают 78 специалистов, сообщает минздрав... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:59:00+03:00

2025-05-14T15:59:00+03:00

2025-05-14T15:59:00+03:00

республика татарстан

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_83202ca5d06b5d8ced457b3a72a1e7be.jpg

КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Медицинскую помощь участникам международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" обеспечивают 78 специалистов, сообщает минздрав Татарстана. "Всего к медицинскому обеспечению привлечены 78 медиков. С учетом требований "халяль" предусмотрены специальная униформа медицинских работников и гендерный подход к медицинским пунктам (мужчины и женщины раздельно)", - говорится в сообщении. Медицинское обеспечение KazanForum организовано на объектах проведения мероприятий и в местах проживания участников. В минздраве Татарстана была создана рабочая группа по организации медицинского обеспечения форума, определена маршрутизация, если возникнет необходимость в оказании медицинской помощи. Оперативное решение вопросов по медицинскому обеспечению проводится в круглосуточном режиме. На каждом объекте определен главный врач объекта и закреплена медицинская организация. Оказание медицинской помощи в период проведения форума включает в себя несколько уровней: мобильные медицинские бригады, медицинские пункты на объектах форума, скорая медицинская помощь, стационарная помощь. Для оказания стационарной помощи выбраны ведущие медицинские учреждения Казани, в том числе горбольница №7, Республиканская клиническая больница, Республиканская клиническая инфекционная больница, Межрегиональный клинико-диагностический центр, Республиканская клиническая офтальмологическая больница и другие. В каждом стационарном учреждении оборудованы молельные комнаты, имеется необходимая религиозная литература и инвентарь. Организовано питание халяль. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает информационным партнером XVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".

https://ria.ru/20250513/kazanforum-2016710696.html

https://ria.ru/20250512/kazanforum-2016502002.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казань, республика татарстан (татарстан)