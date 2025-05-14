https://ria.ru/20250514/kazanforum-2016913209.html
Около 80 медиков обеспечивают работу KazanForum
Около 80 медиков обеспечивают работу KazanForum - РИА Новости, 14.05.2025
Около 80 медиков обеспечивают работу KazanForum
Медицинскую помощь участникам международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" обеспечивают 78 специалистов, сообщает минздрав... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:59:00+03:00
2025-05-14T15:59:00+03:00
2025-05-14T15:59:00+03:00
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Медицинскую помощь участникам международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" обеспечивают 78 специалистов, сообщает минздрав Татарстана. "Всего к медицинскому обеспечению привлечены 78 медиков. С учетом требований "халяль" предусмотрены специальная униформа медицинских работников и гендерный подход к медицинским пунктам (мужчины и женщины раздельно)", - говорится в сообщении. Медицинское обеспечение KazanForum организовано на объектах проведения мероприятий и в местах проживания участников. В минздраве Татарстана была создана рабочая группа по организации медицинского обеспечения форума, определена маршрутизация, если возникнет необходимость в оказании медицинской помощи. Оперативное решение вопросов по медицинскому обеспечению проводится в круглосуточном режиме. На каждом объекте определен главный врач объекта и закреплена медицинская организация. Оказание медицинской помощи в период проведения форума включает в себя несколько уровней: мобильные медицинские бригады, медицинские пункты на объектах форума, скорая медицинская помощь, стационарная помощь. Для оказания стационарной помощи выбраны ведущие медицинские учреждения Казани, в том числе горбольница №7, Республиканская клиническая больница, Республиканская клиническая инфекционная больница, Межрегиональный клинико-диагностический центр, Республиканская клиническая офтальмологическая больница и другие. В каждом стационарном учреждении оборудованы молельные комнаты, имеется необходимая религиозная литература и инвентарь. Организовано питание халяль. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает информационным партнером XVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
https://ria.ru/20250513/kazanforum-2016710696.html
https://ria.ru/20250512/kazanforum-2016502002.html
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россия, казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Около 80 медиков обеспечивают работу KazanForum
Медицинскую помощь участникам KazanForum обеспечивают 78 медиков
КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Медицинскую помощь участникам международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" обеспечивают 78 специалистов, сообщает минздрав Татарстана.
"Всего к медицинскому обеспечению привлечены 78 медиков. С учетом требований "халяль" предусмотрены специальная униформа медицинских работников и гендерный подход к медицинским пунктам (мужчины и женщины раздельно)", - говорится в сообщении.
Медицинское обеспечение KazanForum организовано на объектах проведения мероприятий и в местах проживания участников. В минздраве Татарстана была создана рабочая группа по организации медицинского обеспечения форума, определена маршрутизация, если возникнет необходимость в оказании медицинской помощи. Оперативное решение вопросов по медицинскому обеспечению проводится в круглосуточном режиме.
На каждом объекте определен главный врач объекта и закреплена медицинская организация. Оказание медицинской помощи в период проведения форума включает в себя несколько уровней: мобильные медицинские бригады, медицинские пункты на объектах форума, скорая медицинская помощь, стационарная помощь.
Для оказания стационарной помощи выбраны ведущие медицинские учреждения Казани, в том числе горбольница №7, Республиканская клиническая больница, Республиканская клиническая инфекционная больница, Межрегиональный клинико-диагностический центр, Республиканская клиническая офтальмологическая больница и другие. В каждом стационарном учреждении оборудованы молельные комнаты, имеется необходимая религиозная литература и инвентарь. Организовано питание халяль.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает информационным партнером XVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".