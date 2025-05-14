https://ria.ru/20250514/kamenka-2016822957.html

В Харьковской области двое украинских пограничников сдались в плен

В Харьковской области двое украинских пограничников сдались в плен - РИА Новости, 14.05.2025

В Харьковской области двое украинских пограничников сдались в плен

Двое украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам группировки "Запад" под Каменкой в Харьковской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:26:00+03:00

2025-05-14T10:26:00+03:00

2025-05-14T10:26:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Двое украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам группировки "Запад" под Каменкой в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Двое украинских пограничников из четвертого погранотряда ГПСУ добровольно сложили оружие и сдались в плен военнослужащим группировки войск "Запад" ВС РФ на позициях, расположенных в районе населенного пункта Каменка Харьковской области", - сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Снятые с коптера кадры сдачи в плен ВС РФ украинских пограничников переданы в распоряжение агентства.

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Двое украинских пограничников добровольно сдались в плен в Харьковской области Двое украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам группировки "Запад" под Каменкой в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах 2025-05-14T10:26 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, каменка, харьковская область, вооруженные силы рф