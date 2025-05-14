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В Харьковской области двое украинских пограничников сдались в плен - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/kamenka-2016822957.html
В Харьковской области двое украинских пограничников сдались в плен
В Харьковской области двое украинских пограничников сдались в плен - РИА Новости, 14.05.2025
В Харьковской области двое украинских пограничников сдались в плен
Двое украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам группировки "Запад" под Каменкой в Харьковской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:26:00+03:00
2025-05-14T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
каменка
харьковская область
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Двое украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам группировки "Запад" под Каменкой в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Двое украинских пограничников из четвертого погранотряда ГПСУ добровольно сложили оружие и сдались в плен военнослужащим группировки войск "Запад" ВС РФ на позициях, расположенных в районе населенного пункта Каменка Харьковской области", - сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Снятые с коптера кадры сдачи в плен ВС РФ украинских пограничников переданы в распоряжение агентства.
https://ria.ru/20250314/plen-2005100956.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Двое украинских пограничников добровольно сдались в плен в Харьковской области
Двое украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам группировки "Запад" под Каменкой в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
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в мире, каменка, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Каменка, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области двое украинских пограничников сдались в плен

Двое украинских пограничников сдались в плен под Каменкой в Харьковской области

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ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Двое украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам группировки "Запад" под Каменкой в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Двое украинских пограничников из четвертого погранотряда ГПСУ добровольно сложили оружие и сдались в плен военнослужащим группировки войск "Запад" ВС РФ на позициях, расположенных в районе населенного пункта Каменка Харьковской области", - сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
Снятые с коптера кадры сдачи в плен ВС РФ украинских пограничников переданы в распоряжение агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКаменкаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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