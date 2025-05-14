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Юбилейный XV Съезд предпринимателей состоится на Камчатке

Юбилейный XV Съезд предпринимателей состоится на Камчатке - РИА Новости, 14.05.2025

Юбилейный XV Съезд предпринимателей состоится на Камчатке

Юбилейный XV Съезд предпринимателей пройдет в Камчатском крае с 15 мая по 2 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:34:00+03:00

2025-05-14T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Юбилейный XV Съезд предпринимателей пройдет в Камчатском крае с 15 мая по 2 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. Торжественное открытие съезда с участием первых лиц региона состоится 19 мая в киноцентре "Лимонад", а программа бизнес-события стартует 15 мая с первой на Камчатке ярмарки предпринимательских и научных инициатив "ТехноВосток2030". "Ежегодным ключевым событием для малого и среднего бизнеса уже давно стал съезд предпринимателей. В этом году он, как и всегда, будет проходить несколько дней и соберет большое количество представителей малого и среднего бизнеса, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций и всех заинтересованных людей. Вход на все мероприятия свободный. Особый интерес представят отраслевые площадки и тематические встречи, посвященные развитию малого бизнеса в туристической сфере, работе с зарубежными партнерами, а также развитию жилищного строительства - особенно индивидуальных жилых домов", - сказала председатель правительства региона Юлия Морозова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что Корпорация развития Камчатского края представит инвестиционные площадки, готовые принять инвесторов именно из малого бизнеса. Председатель правительства также поблагодарила предпринимателей за организацию этого события в Камчатском крае и пригласила всех жителей региона посетить мероприятия съезда. В рамках XV Съезда запланированы: круглые столы по актуальным вопросам – от привлечения инвестиций до цифровой трансформации; венчурная ярмарка инновационных проектов; нетворкинг-сессии и "Бизнес-свидания", а также выступления экспертов и лидеров мнений.

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