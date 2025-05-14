Рейтинг@Mail.ru
Юбилейный XV Съезд предпринимателей состоится на Камчатке - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
16:34 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/kamchatka-2016921693.html
Юбилейный XV Съезд предпринимателей состоится на Камчатке
Юбилейный XV Съезд предпринимателей состоится на Камчатке - РИА Новости, 14.05.2025
Юбилейный XV Съезд предпринимателей состоится на Камчатке
Юбилейный XV Съезд предпринимателей пройдет в Камчатском крае с 15 мая по 2 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:34:00+03:00
2025-05-14T16:34:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987566_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_42cc87a5672845320508576b70c0e7d1.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Юбилейный XV Съезд предпринимателей пройдет в Камчатском крае с 15 мая по 2 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. Торжественное открытие съезда с участием первых лиц региона состоится 19 мая в киноцентре "Лимонад", а программа бизнес-события стартует 15 мая с первой на Камчатке ярмарки предпринимательских и научных инициатив "ТехноВосток2030". "Ежегодным ключевым событием для малого и среднего бизнеса уже давно стал съезд предпринимателей. В этом году он, как и всегда, будет проходить несколько дней и соберет большое количество представителей малого и среднего бизнеса, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций и всех заинтересованных людей. Вход на все мероприятия свободный. Особый интерес представят отраслевые площадки и тематические встречи, посвященные развитию малого бизнеса в туристической сфере, работе с зарубежными партнерами, а также развитию жилищного строительства - особенно индивидуальных жилых домов", - сказала председатель правительства региона Юлия Морозова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что Корпорация развития Камчатского края представит инвестиционные площадки, готовые принять инвесторов именно из малого бизнеса. Председатель правительства также поблагодарила предпринимателей за организацию этого события в Камчатском крае и пригласила всех жителей региона посетить мероприятия съезда. В рамках XV Съезда запланированы: круглые столы по актуальным вопросам – от привлечения инвестиций до цифровой трансформации; венчурная ярмарка инновационных проектов; нетворкинг-сессии и "Бизнес-свидания", а также выступления экспертов и лидеров мнений.
https://ria.ru/20250514/forum-2016907598.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa1b4f2a74731d1fe7115211b3471ac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , камчатский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Камчатский край
Юбилейный XV Съезд предпринимателей состоится на Камчатке

В Камчатском крае состоится юбилейный съезд предпринимателей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Юбилейный XV Съезд предпринимателей пройдет в Камчатском крае с 15 мая по 2 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Торжественное открытие съезда с участием первых лиц региона состоится 19 мая в киноцентре "Лимонад", а программа бизнес-события стартует 15 мая с первой на Камчатке ярмарки предпринимательских и научных инициатив "ТехноВосток2030".
"Ежегодным ключевым событием для малого и среднего бизнеса уже давно стал съезд предпринимателей. В этом году он, как и всегда, будет проходить несколько дней и соберет большое количество представителей малого и среднего бизнеса, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций и всех заинтересованных людей. Вход на все мероприятия свободный. Особый интерес представят отраслевые площадки и тематические встречи, посвященные развитию малого бизнеса в туристической сфере, работе с зарубежными партнерами, а также развитию жилищного строительства - особенно индивидуальных жилых домов", - сказала председатель правительства региона Юлия Морозова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что Корпорация развития Камчатского края представит инвестиционные площадки, готовые принять инвесторов именно из малого бизнеса.
Председатель правительства также поблагодарила предпринимателей за организацию этого события в Камчатском крае и пригласила всех жителей региона посетить мероприятия съезда.
В рамках XV Съезда запланированы: круглые столы по актуальным вопросам – от привлечения инвестиций до цифровой трансформации; венчурная ярмарка инновационных проектов; нетворкинг-сессии и "Бизнес-свидания", а также выступления экспертов и лидеров мнений.
Ежегодный областной форум День предпринимателя - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Ежегодный областной форум "День предпринимателя" пройдет в Иванове
Вчера, 16:15
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала