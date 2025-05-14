https://ria.ru/20250514/kaliningrad-2016988830.html

Беспрозванных обвинил соседние страны в создании препятствий на границе

Беспрозванных обвинил соседние страны в создании препятствий на границе - РИА Новости, 14.05.2025

Беспрозванных обвинил соседние страны в создании препятствий на границе

Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что страны-соседи создают препятствия на границе, ограничивая... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:32:00+03:00

2025-05-14T21:32:00+03:00

2025-05-14T21:32:00+03:00

экономика

калининградская область

калининград

алексей беспрозванных

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КАЛИНИНГРАД, 14 мая - РИА Новости. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что страны-соседи создают препятствия на границе, ограничивая доставку грузов на территорию региона. "Ограничения, связанные с логистикой и доставки наших грузов на территорию Калининградской области. Ну и в том числе недавно тоже вы слышали - под разными предлогами останавливали наши фуры, задерживали. В том числе наши железнодорожные вагоны долгие досмотры проходили. В общем, создают определенные препятствия для комфортной жизни в Калининградской области. ну и также были резонансные заявления политиков по названиям Калининграда и его принадлежности", - сказал Беспрозванных.Также глава региона отметил, что в связи с ограничениями соседних стран логистики на суше, в приоритет выходят морские перевозки. Это направление для Калининградской области стратегически важно. "Мы обеспечиваем необходимое количество судов для перевозки грузов. Их примерно 22 - варьируется в зависимости от сезона - весной было 28. Пока это достаточное количество для обеспечения текущих нужд региона... Благодаря президенту для нас будут построены еще два парома, которые, конечно, существенно улучшат нам логистику... Совместно с федеральными министерствами мы работаем над субсидированием морских перевозок. Как поручил президент, они должны быть своевременными и достаточными. Необходимые средства сейчас выделяются и доведены до всех перевозчиков для того, чтобы те перевозки проходили бесперебойно", - добавил Беспрозванных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, калининградская область, калининград, алексей беспрозванных