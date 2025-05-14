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Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию - РИА Новости, 14.05.2025
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16:40 14.05.2025 (обновлено: 16:48 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/kakao-2016923617.html
Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию
Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию - РИА Новости, 14.05.2025
Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию
Малайзия намерена расширить поставки какао и пальмового масла в РФ, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи со своим российским коллегой... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:40:00+03:00
2025-05-14T16:48:00+03:00
малайзия
россия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
экономика
какао
михаил мишустин
владимир путин
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ДЖАКАРТА, 14 мая – РИА Новости. Малайзия намерена расширить поставки какао и пальмового масла в РФ, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным."Я выразил намерение Малайзии… увеличить торговлю продукцией какао и пальмовым маслом (с Россией - ред.). Мы также приветствуем российские инвестиции в аэрокосмическую отрасль, цифровую экономику, энергетику и агротехнологии, а также совместные исследования и инновационные усилия", - написал премьер-министр в своем Telegram-канале.Он добавил, что передал Мишустину официальное приглашение посетить страну в ближайшем будущем в составе делегации руководителей российского правительства и бизнеса.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
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малайзия, россия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), экономика, какао, михаил мишустин, владимир путин
Малайзия, Россия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Экономика, какао, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию

Премьер Малайзии заявил о планах увеличить поставки какао в Россию

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
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ДЖАКАРТА, 14 мая – РИА Новости. Малайзия намерена расширить поставки какао и пальмового масла в РФ, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.
«
"Я выразил намерение Малайзии… увеличить торговлю продукцией какао и пальмовым маслом (с Россией - ред.). Мы также приветствуем российские инвестиции в аэрокосмическую отрасль, цифровую экономику, энергетику и агротехнологии, а также совместные исследования и инновационные усилия", - написал премьер-министр в своем Telegram-канале.
Он добавил, что передал Мишустину официальное приглашение посетить страну в ближайшем будущем в составе делегации руководителей российского правительства и бизнеса.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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МалайзияРоссияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)ЭкономикакакаоМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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