Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию
Премьер Малайзии заявил о планах увеличить поставки какао в Россию
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
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ДЖАКАРТА, 14 мая – РИА Новости. Малайзия намерена расширить поставки какао и пальмового масла в РФ, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.
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"Я выразил намерение Малайзии… увеличить торговлю продукцией какао и пальмовым маслом (с Россией - ред.). Мы также приветствуем российские инвестиции в аэрокосмическую отрасль, цифровую экономику, энергетику и агротехнологии, а также совместные исследования и инновационные усилия", - написал премьер-министр в своем Telegram-канале.
Он добавил, что передал Мишустину официальное приглашение посетить страну в ближайшем будущем в составе делегации руководителей российского правительства и бизнеса.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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