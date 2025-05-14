https://ria.ru/20250514/kakao-2016923617.html

Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию

Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию - РИА Новости, 14.05.2025

Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию

Малайзия намерена расширить поставки какао и пальмового масла в РФ, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи со своим российским коллегой... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:40:00+03:00

2025-05-14T16:40:00+03:00

2025-05-14T16:48:00+03:00

малайзия

россия

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

экономика

какао

михаил мишустин

владимир путин

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ДЖАКАРТА, 14 мая – РИА Новости. Малайзия намерена расширить поставки какао и пальмового масла в РФ, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным."Я выразил намерение Малайзии… увеличить торговлю продукцией какао и пальмовым маслом (с Россией - ред.). Мы также приветствуем российские инвестиции в аэрокосмическую отрасль, цифровую экономику, энергетику и агротехнологии, а также совместные исследования и инновационные усилия", - написал премьер-министр в своем Telegram-канале.Он добавил, что передал Мишустину официальное приглашение посетить страну в ближайшем будущем в составе делегации руководителей российского правительства и бизнеса.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html

малайзия

россия

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Наталья Макарова

малайзия, россия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), экономика, какао, михаил мишустин, владимир путин