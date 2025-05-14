https://ria.ru/20250514/italiya-2016993586.html

В Италии осудили новые антироссийские санкции перед переговорами в Стамбуле

В Италии осудили новые антироссийские санкции перед переговорами в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025

В Италии осудили новые антироссийские санкции перед переговорами в Стамбуле

Глава фракции оппозиционного "Движения 5 звезд" в нижней палате итальянского парламента Риккардо Риччарди назвал безумием нового пакета 17-го пакета... РИА Новости, 14.05.2025

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евросоюз

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РИМ, 14 мая – РИА Новости. Глава фракции оппозиционного "Движения 5 звезд" в нижней палате итальянского парламента Риккардо Риччарди назвал безумием нового пакета 17-го пакета антироссийских санкций в преддверии встречи по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле. "Невероятно, что новые европейские санкции против России были единогласно одобрены в то время, когда наконец-то открывается стол переговоров для достижения мира. Мы на грани безумия", - заявил он в эфире Radio 1. Европа, отметил депутат, перестала быть "политическим образованием" и находится в агонии. "Фактически, она обрекает себя на роль музея под открытым небом для туристов и гигантского оружейного завода, работающего на благо военных лоббистов, дружественных фон дер Ляйен", - сказал Риччарди. Представители "Движения", ведущей оппозиционной силы Италии, и его лидер, экс-премьер Италии Джузеппе Конте в течение длительного времени подвергают резкой критике политику правительства Италии, направленную на военную поддержку Украины, и выступают против новых поставок оружия Киеву.

https://ria.ru/20250514/germaniya-2016980180.html

https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016898941.html

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в мире, италия, стамбул, россия, джузеппе конте, украина, евросоюз, санкции в отношении россии