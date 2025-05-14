https://ria.ru/20250514/irkutsk-2016936307.html

В Иркутске возбудили дело после того, как мужчина толкнул ребенка

В Иркутске возбудили дело после того, как мужчина толкнул ребенка - РИА Новости, 14.05.2025

В Иркутске возбудили дело после того, как мужчина толкнул ребенка

Уголовное дело по статье о побоях возбуждено в Иркутске после того, как на детской площадке мужчина с силой толкнул мальчика, и тот упал на асфальт, сообщило... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:21:00+03:00

2025-05-14T17:21:00+03:00

2025-05-14T17:26:00+03:00

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ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье о побоях возбуждено в Иркутске после того, как на детской площадке мужчина с силой толкнул мальчика, и тот упал на асфальт, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. В Иркутске в отделение полиции от местной жительницы поступило заявление. Она пояснила, что на улице Мамина-Сибиряка к ее 10-летнему сыну и его друзьям, которые находились на детской площадке, подошел неизвестный мужчина, с которыми у школьников произошел конфликт. Его зафиксировали очевидцы и выложили в соцсети. На видео видно, как мужчина с силой толкает мальчика, и он падает на асфальт. Ребенку после этого понадобилась помощь медиков. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении. Мужчина, который толкнул мальчика, был задержан сотрудниками полиции. Он пояснил, что пострадавший и его друзья вели себя на площадке агрессивно по отношению к другим детям, отбирали у его дочери мяч, не давали играть. При этом он признал, что его собственное поведение по отношению к ребенку было недопустимым, он поддался эмоциям и сожалеет об этом.

https://ria.ru/20250514/zhitelnitsa-2016815064.html

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происшествия, иркутск, россия, иркутская область