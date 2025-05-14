https://ria.ru/20250514/ingushetija-2016905449.html
В Ингушетии группу людей будут судить за несообщение о террористах
В Ингушетии группу людей будут судить за несообщение о террористах - РИА Новости, 14.05.2025
В Ингушетии группу людей будут судить за несообщение о террористах
Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовных дел в отношении пяти жителей республики, которых обвиняют в том, что не сообщили правоохранителям о... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:28:00+03:00
2025-05-14T15:28:00+03:00
2025-05-14T15:28:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовных дел в отношении пяти жителей республики, которых обвиняют в том, что не сообщили правоохранителям о террористах, присягнувших лидеру международной террористической организации, сообщает следственное управление СК РФ по региону. "В ходе предварительного следствия установлено, что в августе 2024 года обвиняемые в ходе личной встречи с двумя жителями республики получили достоверную информацию о том, что последние дали присягу верности лидеру международной организации, которая решением Верховного суда России признана террористической и ее деятельность запрещена на территории РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что пятеро обвиняемых, двое из которых на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними, не сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. По статье 205.6 ("Несообщение о преступлении") УК РФ, им грозит до года лишения свободы. "Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250507/krym-2015503481.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Республика Ингушетия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ингушетии группу людей будут судить за несообщение о террористах
Пятерых жителей Ингушетии будут судить за несообщение о присягнувших террористах