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В Ингушетии группу людей будут судить за несообщение о террористах - РИА Новости, 14.05.2025
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15:28 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/ingushetija-2016905449.html
В Ингушетии группу людей будут судить за несообщение о террористах
В Ингушетии группу людей будут судить за несообщение о террористах - РИА Новости, 14.05.2025
В Ингушетии группу людей будут судить за несообщение о террористах
Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовных дел в отношении пяти жителей республики, которых обвиняют в том, что не сообщили правоохранителям о... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:28:00+03:00
2025-05-14T15:28:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
республика ингушетия
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовных дел в отношении пяти жителей республики, которых обвиняют в том, что не сообщили правоохранителям о террористах, присягнувших лидеру международной террористической организации, сообщает следственное управление СК РФ по региону. "В ходе предварительного следствия установлено, что в августе 2024 года обвиняемые в ходе личной встречи с двумя жителями республики получили достоверную информацию о том, что последние дали присягу верности лидеру международной организации, которая решением Верховного суда России признана террористической и ее деятельность запрещена на территории РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что пятеро обвиняемых, двое из которых на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними, не сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. По статье 205.6 ("Несообщение о преступлении") УК РФ, им грозит до года лишения свободы. "Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250507/krym-2015503481.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Республика Ингушетия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ингушетии группу людей будут судить за несообщение о террористах

Пятерых жителей Ингушетии будут судить за несообщение о присягнувших террористах

© РИА НовостиУголовное дело. Архив
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архив. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовных дел в отношении пяти жителей республики, которых обвиняют в том, что не сообщили правоохранителям о террористах, присягнувших лидеру международной террористической организации, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В ходе предварительного следствия установлено, что в августе 2024 года обвиняемые в ходе личной встречи с двумя жителями республики получили достоверную информацию о том, что последние дали присягу верности лидеру международной организации, которая решением Верховного суда России признана террористической и ее деятельность запрещена на территории РФ", - говорится в сообщении.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Отмечается, что пятеро обвиняемых, двое из которых на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними, не сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
По статье 205.6 ("Несообщение о преступлении") УК РФ, им грозит до года лишения свободы.
"Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
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