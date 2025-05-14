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Образовательный кластер по подготовке специалистов ТЭК создадут в Ингушетии - РИА Новости, 14.05.2025
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Республика Ингушетия
 
15:04 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/ingushetija-2016893413.html
Образовательный кластер по подготовке специалистов ТЭК создадут в Ингушетии
Образовательный кластер по подготовке специалистов ТЭК создадут в Ингушетии - РИА Новости, 14.05.2025
Образовательный кластер по подготовке специалистов ТЭК создадут в Ингушетии
Ингушетия впервые вошла в число участников федерального проекта "Профессионалитет", в рамках которого в республике будет создан образовательно-производственный... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:04:00+03:00
2025-05-14T15:04:00+03:00
республика ингушетия
россия
махмуд-али калиматов
образование
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НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Ингушетия впервые вошла в число участников федерального проекта "Профессионалитет", в рамках которого в республике будет создан образовательно-производственный кластер по подготовке специалистов ТЭК, на это правительство РФ выделило более 77 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "Правительство Российской Федерации выделит Ингушетии 77,4 миллиона рублей на создание образовательно-производственного кластера в рамках федерального проекта "Профессионалитет", направленного на подготовку квалифицированных кадров для реального сектора экономики", - говорится в сообщении. Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что Ингушетия впервые вошла в число участников этого масштабного федерального проекта. В его отборочном этапе приняли участие пять колледжей республики, победу одержал Ингушский политехнический колледж имени Ю.А. Арапиева с образовательной программой по подготовке специалистов топливно-энергетического комплекса. "Благодарю правительство России за предоставленную возможность стать участником важной инициативы. Она окажет положительное влияние на развитие местной экономики и социальной сферы. Проект позволит укрепить взаимовыгодное сотрудничество между образовательными учреждениями и потенциальными работодателями. Все это будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда", – подчеркнул Калиматов.
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россия, махмуд-али калиматов, образование
Республика Ингушетия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Образование
Образовательный кластер по подготовке специалистов ТЭК создадут в Ингушетии

Ингушетия впервые вошла в число участников проекта "Профессионалитет"

© РИА Новости / Максим БлиновФлаги Ингушетии и России в Магасе
Флаги Ингушетии и России в Магасе - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Флаги Ингушетии и России в Магасе
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НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Ингушетия впервые вошла в число участников федерального проекта "Профессионалитет", в рамках которого в республике будет создан образовательно-производственный кластер по подготовке специалистов ТЭК, на это правительство РФ выделило более 77 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"Правительство Российской Федерации выделит Ингушетии 77,4 миллиона рублей на создание образовательно-производственного кластера в рамках федерального проекта "Профессионалитет", направленного на подготовку квалифицированных кадров для реального сектора экономики", - говорится в сообщении.
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Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что Ингушетия впервые вошла в число участников этого масштабного федерального проекта. В его отборочном этапе приняли участие пять колледжей республики, победу одержал Ингушский политехнический колледж имени Ю.А. Арапиева с образовательной программой по подготовке специалистов топливно-энергетического комплекса.
"Благодарю правительство России за предоставленную возможность стать участником важной инициативы. Она окажет положительное влияние на развитие местной экономики и социальной сферы. Проект позволит укрепить взаимовыгодное сотрудничество между образовательными учреждениями и потенциальными работодателями. Все это будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда", – подчеркнул Калиматов.
 
Республика ИнгушетияРоссияМахмуд-Али КалиматовОбразование
 
 
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