Образовательный кластер по подготовке специалистов ТЭК создадут в Ингушетии
Ингушетия впервые вошла в число участников проекта "Профессионалитет"
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НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Ингушетия впервые вошла в число участников федерального проекта "Профессионалитет", в рамках которого в республике будет создан образовательно-производственный кластер по подготовке специалистов ТЭК, на это правительство РФ выделило более 77 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"Правительство Российской Федерации выделит Ингушетии 77,4 миллиона рублей на создание образовательно-производственного кластера в рамках федерального проекта "Профессионалитет", направленного на подготовку квалифицированных кадров для реального сектора экономики", - говорится в сообщении.
Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что Ингушетия впервые вошла в число участников этого масштабного федерального проекта. В его отборочном этапе приняли участие пять колледжей республики, победу одержал Ингушский политехнический колледж имени Ю.А. Арапиева с образовательной программой по подготовке специалистов топливно-энергетического комплекса.
"Благодарю правительство России за предоставленную возможность стать участником важной инициативы. Она окажет положительное влияние на развитие местной экономики и социальной сферы. Проект позволит укрепить взаимовыгодное сотрудничество между образовательными учреждениями и потенциальными работодателями. Все это будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда", – подчеркнул Калиматов.