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В МИД оценили эффективность российских подходов в области кибербезопасности - РИА Новости, 14.05.2025
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19:32 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/infobezopasnost-2016970770.html
В МИД оценили эффективность российских подходов в области кибербезопасности
В МИД оценили эффективность российских подходов в области кибербезопасности - РИА Новости, 14.05.2025
В МИД оценили эффективность российских подходов в области кибербезопасности
Подходы России в области информационной безопасности доказали свою эффективность в условиях СВО, когда число кибератак выросло в разы, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:32:00+03:00
2025-05-14T19:32:00+03:00
технологии
россия
артур люкманов
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Подходы России в области информационной безопасности доказали свою эффективность в условиях СВО, когда число кибератак выросло в разы, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "И в то же время и сегодня докладчики как отечественные, так и иностранные, признавали, что подходы, которые в нашей стране есть в области информационной безопасности, доказали свою эффективность и высокую отдачу, особенно в условиях специальной военной операции, когда вал компьютерных атак обрушился на нашу страну. И он продолжается", - сказал он журналистам на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Во время СВО число компьютерных атак существенно возросло, отметил Люкманов. "Но то, что у нас работает критическая информационная инфраструктура ... то, что мы смогли выдержать этот удар, показало полезность, отдачу этих подходов. Это видят наши иностранные партнеры, друзья, которые хотят перенять эти подходы как на законодательном уровне, так и технические решения", - добавил он. "Тот интерес, который мы видим на форуме к нашим подходам, разработкам, в том числе и по импортозамещению продуктов информационной безопасности, показывает, что такие усилия востребованы, и пользуются повышенным вниманием и интересом со стороны стран исламского мира, и со стороны стран глобального Юга", - подчеркнул дипломат. РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
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технологии, россия, артур люкманов
Технологии, Россия, Артур Люкманов
В МИД оценили эффективность российских подходов в области кибербезопасности

МИД: подходы РФ в области инфобезопасности доказали эффективность в условиях СВО

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Подходы России в области информационной безопасности доказали свою эффективность в условиях СВО, когда число кибератак выросло в разы, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
«
"И в то же время и сегодня докладчики как отечественные, так и иностранные, признавали, что подходы, которые в нашей стране есть в области информационной безопасности, доказали свою эффективность и высокую отдачу, особенно в условиях специальной военной операции, когда вал компьютерных атак обрушился на нашу страну. И он продолжается", - сказал он журналистам на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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Во время СВО число компьютерных атак существенно возросло, отметил Люкманов.
«
"Но то, что у нас работает критическая информационная инфраструктура ... то, что мы смогли выдержать этот удар, показало полезность, отдачу этих подходов. Это видят наши иностранные партнеры, друзья, которые хотят перенять эти подходы как на законодательном уровне, так и технические решения", - добавил он.
"Тот интерес, который мы видим на форуме к нашим подходам, разработкам, в том числе и по импортозамещению продуктов информационной безопасности, показывает, что такие усилия востребованы, и пользуются повышенным вниманием и интересом со стороны стран исламского мира, и со стороны стран глобального Юга", - подчеркнул дипломат.
РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
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