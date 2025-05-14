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Гуцул назвала дело о якобы ее причастности к финансированию "Шор" заказным - РИА Новости, 14.05.2025
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15:53 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/gutsul-2016910805.html
Гуцул назвала дело о якобы ее причастности к финансированию "Шор" заказным
Гуцул назвала дело о якобы ее причастности к финансированию "Шор" заказным - РИА Новости, 14.05.2025
Гуцул назвала дело о якобы ее причастности к финансированию "Шор" заказным
Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала заказным дело о своей якобы причастности к финансированию запрещенной в стране партии "Шор", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:53:00+03:00
2025-05-14T15:53:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
илан шор
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала заказным дело о своей якобы причастности к финансированию запрещенной в стране партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. В среду сторонники Евгении Гуцул в очередной раз организовали пикет в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где продолжилось рассмотрение дела о якобы ее причастности к финансированию запрещенной в стране партии "Шор". Евгения Гуцул после очередного заседания суда на вопрос журналиста прокомментировать, ответила: "Без комментариев". На уточняющий вопрос, почему она так сказала, глава Гагаузии парировала: "Что мне комментировать? Политическое заказное уголовное дело?!" Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250512/gosduma-2016575261.html
https://ria.ru/20250513/gutsul-2016709329.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, илан шор, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Илан Шор, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул назвала дело о якобы ее причастности к финансированию "Шор" заказным

Глава Гагаузии Гуцул назвала дело о якобы финансировании партии "Шор" заказным

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала заказным дело о своей якобы причастности к финансированию запрещенной в стране партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. В среду сторонники Евгении Гуцул в очередной раз организовали пикет в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где продолжилось рассмотрение дела о якобы ее причастности к финансированию запрещенной в стране партии "Шор".
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12 мая, 20:35
Евгения Гуцул после очередного заседания суда на вопрос журналиста прокомментировать, ответила: "Без комментариев". На уточняющий вопрос, почему она так сказала, глава Гагаузии парировала: "Что мне комментировать? Политическое заказное уголовное дело?!"
Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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13 мая, 16:15
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулИлан ШорМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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