https://ria.ru/20250514/gutsul-2016874379.html

Гагаузия продолжает бороться за свои права, заявила Гуцул

Гагаузия продолжает бороться за свои права, заявила Гуцул - РИА Новости, 14.05.2025

Гагаузия продолжает бороться за свои права, заявила Гуцул

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что регион продолжает бороться за свои законные права на основе Уложения - основного закона, который... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:40:00+03:00

2025-05-14T13:40:00+03:00

2025-05-14T13:40:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что регион продолжает бороться за свои законные права на основе Уложения - основного закона, который был принят 27 лет назад. Отношения между центральными властями Молдавии и Гагаузской автономией обострились после избрания Гуцул главой региона весной 2023 года. На выборах она представляла партию "Шор", которую власти Молдавии позднее признали антиконституционной. В среду исполняется 27 лет со дня принятия Народным Собранием (местным парламентом) Уложения Гагаузии - основного закона, который закрепил особый правовой статус автономии в составе Молдавии. "Сегодня, когда автономия сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны центральных властей, значение Уложения возрастает многократно. Именно на его основе мы продолжаем бороться за наши законные права, за то, чтобы голос Гагаузии был услышан и уважаем", - передают слова руководителя региона ее адвокаты. По словам Гуцул, Уложение Гагаузии стало символом государственности, правовой зрелости и стремления к сохранению идентичности гагаузского народа. "Этот акт был не просто юридическим решением — он стал плодом долгой и трудной борьбы за право самим определять свое будущее, беречь свою культуру, язык и традиции", - подчеркивается в сообщении. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: молдавские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250513/vlasti-2016673630.html

https://ria.ru/20250512/gutsul-2016572818.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул