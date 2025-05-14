https://ria.ru/20250514/gosduma-2016879950.html

В Госдуме рассказали о выплатах для работников дефицитных профессий

В Госдуме рассказали о выплатах для работников дефицитных профессий - РИА Новости, 14.05.2025

В Госдуме рассказали о выплатах для работников дефицитных профессий

Единовременная выплата в случае одобрения инициативы о налоговом вычете для представителей дефицитных профессий будет ежегодно выплачиваться и составит чуть... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:58:00+03:00

2025-05-14T13:58:00+03:00

2025-05-14T14:14:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Единовременная выплата в случае одобрения инициативы о налоговом вычете для представителей дефицитных профессий будет ежегодно выплачиваться и составит чуть больше половины нынешнего НДФЛ, рассказал РИА Новости соавтор проекта, депутат Госдумы Александр Аксёненко. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям. Документ проекта имеется в распоряжении РИА Новости. "Единовременная выплата в случае одобрения инициативы будет ежегодно выплачиваться в размере разницы между реально уплаченным налогом на доходы физлиц за прошедший год и суммой налога, рассчитанной по ставке 6% от тех же доходов… По сути, "скидка" составит чуть больше половины нынешнего НДФЛ, которую в конце отчетного года одной суммой смогут получать указанные специалисты", - сказал Аксененко. Депутат Госдумы отметил, что, согласно данному проекту, регионы на свое усмотрение смогут менять список профессий, представителям которых будет положена льгота, что даст возможность привлекать такой выплатой именно тех специалистов, которых не хватает на конкретной территории. "То есть, при облагаемом налогом доходе 35 тысяч рублей в месяц (420 тысяч рублей в год) НДФЛ составит 54 тысячи 600 рублей. При таком расчете получить "кэшбек" можно будет в размере 29 тысяч 400 рублей", - сообщил политик. Аксёненко также подчеркнул, что предлагается выплачивать эту сумму из средств Фонд пенсионного и социального страхования при соблюдении простейших условий: заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживающим на ее территории, налоговым резидентом и обязан уплатить НДФЛ за прошлый налоговый период.

https://ria.ru/20250514/komitet-2016832861.html

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россия, сергей миронов, госдума рф