https://ria.ru/20250514/gosduma-2016878006.html

В Госдуму внесли законопроект о праве на бесплатную юридическую помощь

В Госдуму внесли законопроект о праве на бесплатную юридическую помощь - РИА Новости, 14.05.2025

В Госдуму внесли законопроект о праве на бесплатную юридическую помощь

В Госдуму внесен законопроект о закреплении на федеральном уровне права на бесплатную юридическую помощь вынужденным переселенцам и беженцам, документ доступен... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:53:00+03:00

2025-05-14T13:53:00+03:00

2025-05-14T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о закреплении на федеральном уровне права на бесплатную юридическую помощь вынужденным переселенцам и беженцам, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы. Инициативой предлагается внести изменения в законы "О бесплатной юридической помощи" и "О беженцах". Законопроект предполагает закрепление на федеральном уровне права на бесплатную юридическую помощь для лиц, которые вынуждено покинули место постоянного жительства. Перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, предлагается дополнить лицами, ходатайствующими о признании их вынужденными переселенцами, беженцами, признанными вынужденными переселенцами либо получившими временное убежище на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20250514/komitet-2016818838.html

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