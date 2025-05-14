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Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Лаосом
Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Лаосом - РИА Новости, 14.05.2025
Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Лаосом
Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:16:00+03:00
2025-05-14T13:16:00+03:00
2025-05-14T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики о военном сотрудничестве. В документах предлагается ратифицировать соглашение, подписанное в городе Москве 13 августа 2024 года. Правительство РФ в пояснительной записке к законопроекту отмечает, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Россией и Лаосом в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения.
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россия, москва, лаос, госдума рф
Россия, Москва, Лаос, Госдума РФ
Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Лаосом
ГД ратифицировала соглашение России и Лаоса о военном сотрудничестве