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В Чувашии гимназию перевели на дистант после массового отравления детей - РИА Новости, 14.05.2025
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18:10 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/gimnaziya-2016955486.html
В Чувашии гимназию перевели на дистант после массового отравления детей
В Чувашии гимназию перевели на дистант после массового отравления детей - РИА Новости, 14.05.2025
В Чувашии гимназию перевели на дистант после массового отравления детей
Гимназию №8 в чувашской Шумерле перевели на дистант после массового обращения учащихся к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, в школе проводится... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:10:00+03:00
2025-05-14T18:10:00+03:00
происшествия
шумерля
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Гимназию №8 в чувашской Шумерле перевели на дистант после массового обращения учащихся к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, в школе проводится дезинфекция, сообщило министерство образования республики. Ранее минздрав Чувашии сообщил о том, что 9 учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). "В связи с возникшей ситуацией в гимназии №8 города Шумерля, с 14 мая обучение школьников организовано с применением дистанционных образовательных технологий. Специалисты минобразования Чувашии ведут работу по установлению причин инцидента", - говорится в сообщении. Организованы лабораторные исследования образцов готовой продукции, столового инвентаря и смывов с рабочих поверхностей, взятых в школьной столовой. Также Роспотребнадзором Чувашии инициировано санитарно-эпидемиологическое расследование. "В гимназии проводится дезинфекция помещений, в том числе пищеблока и обеденного зала. Эти меры необходимы для восстановления нормальной работы школы и возвращения учащихся к привычному режиму обучения", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250514/prokuratura-2016920065.html
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шумерля
россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, шумерля, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Шумерля, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии гимназию перевели на дистант после массового отравления детей

Гимназию №8 в Шумерле перевели на дистант после массового отравления детей

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Гимназию №8 в чувашской Шумерле перевели на дистант после массового обращения учащихся к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, в школе проводится дезинфекция, сообщило министерство образования республики.
Ранее минздрав Чувашии сообщил о том, что 9 учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).
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"В связи с возникшей ситуацией в гимназии №8 города Шумерля, с 14 мая обучение школьников организовано с применением дистанционных образовательных технологий. Специалисты минобразования Чувашии ведут работу по установлению причин инцидента", - говорится в сообщении.
Организованы лабораторные исследования образцов готовой продукции, столового инвентаря и смывов с рабочих поверхностей, взятых в школьной столовой. Также Роспотребнадзором Чувашии инициировано санитарно-эпидемиологическое расследование.
"В гимназии проводится дезинфекция помещений, в том числе пищеблока и обеденного зала. Эти меры необходимы для восстановления нормальной работы школы и возвращения учащихся к привычному режиму обучения", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияШумерляРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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