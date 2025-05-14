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В бундестаге раскритиковали Мерца, пытающегося скрыть поставки оружия Киеву - РИА Новости, 14.05.2025
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18:41 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/germanija-2016961754.html
В бундестаге раскритиковали Мерца, пытающегося скрыть поставки оружия Киеву
В бундестаге раскритиковали Мерца, пытающегося скрыть поставки оружия Киеву - РИА Новости, 14.05.2025
В бундестаге раскритиковали Мерца, пытающегося скрыть поставки оружия Киеву
Граждане Германии имеют право знать, что планирует новый кабмин ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца, засекречивая поставки оружия Украине, среди... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:41:00+03:00
2025-05-14T18:41:00+03:00
украина
россия
германия
фридрих мерц
алиса вайдель
эммануэль макрон
ard
нато
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Граждане Германии имеют право знать, что планирует новый кабмин ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца, засекречивая поставки оружия Украине, среди которого могут оказаться крылатые ракеты Taurus, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в среду в ходе дебатов в бундестаге. Ранее Мерц, отвечая на вопрос о возможной поставке крылатых ракет Taurus, заявил, что дебаты о поставках оружия, калибров, оборонных систем и прочей военной помощи Украине будут выведены из общественного пространства. "Если бы всё шло по-вашему, о поставках оружия Украине вообще перестали бы говорить публично. Значит ли это, что вы хотите тайно и тихой сапой поставить Киеву крылатые ракеты Taurus? И таким образом способствовать эскалации войны на Украине и сделать Германию мишенью? Граждане имеют право знать, что вы планируете, — но у вас нет ответов", - заявила Вайдель, обращаясь к Мерцу, ранее произнесшему свое первое обращение в немецком парламенте. Речь Вайдель транслировалась на сайте бундестага. Политик считает, что ответов у нового кабмина нет по той причине, что это "правительство разжигания войны и сохранения собственной власти". "Ястребы в ваших собственных рядах всё ещё разглагольствуют, совершенно оторванные от реальности, о победе Украины над Россией — при этом не уточняя, что без третьей мировой войны этого не добиться, а с третьей мировой — тем более. А вы сами терпите неудачу как в Вашингтоне, так и в Москве со своими инициативами, которые должны якобы имитировать европейское лидерство", - подчеркнула она. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250419/germanija-2012252121.html
https://ria.ru/20250418/taurus-2011984415.html
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украина, россия, германия, фридрих мерц, алиса вайдель, эммануэль макрон, ard, нато
Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Эммануэль Макрон, ARD, НАТО
В бундестаге раскритиковали Мерца, пытающегося скрыть поставки оружия Киеву

Вайдель: граждане должны знать о планах Мерца в вопросе поставок оружия Киеву

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Граждане Германии имеют право знать, что планирует новый кабмин ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца, засекречивая поставки оружия Украине, среди которого могут оказаться крылатые ракеты Taurus, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в среду в ходе дебатов в бундестаге.
Ранее Мерц, отвечая на вопрос о возможной поставке крылатых ракет Taurus, заявил, что дебаты о поставках оружия, калибров, оборонных систем и прочей военной помощи Украине будут выведены из общественного пространства.
Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Премьер Баварии высказался про возможность поставки Taurus для Украины
19 апреля, 12:51
"Если бы всё шло по-вашему, о поставках оружия Украине вообще перестали бы говорить публично. Значит ли это, что вы хотите тайно и тихой сапой поставить Киеву крылатые ракеты Taurus? И таким образом способствовать эскалации войны на Украине и сделать Германию мишенью? Граждане имеют право знать, что вы планируете, — но у вас нет ответов", - заявила Вайдель, обращаясь к Мерцу, ранее произнесшему свое первое обращение в немецком парламенте. Речь Вайдель транслировалась на сайте бундестага.
Политик считает, что ответов у нового кабмина нет по той причине, что это "правительство разжигания войны и сохранения собственной власти".
"Ястребы в ваших собственных рядах всё ещё разглагольствуют, совершенно оторванные от реальности, о победе Украины над Россией — при этом не уточняя, что без третьей мировой войны этого не добиться, а с третьей мировой — тем более. А вы сами терпите неудачу как в Вашингтоне, так и в Москве со своими инициативами, которые должны якобы имитировать европейское лидерство", - подчеркнула она.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Ларс Клингбайль - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Лидер СДПГ рассказал, как будет приниматься решение по Taurus для Украины
18 апреля, 10:25
В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В СДПГ высказались против поставок Украине ракет Taurus
16 апреля, 14:18
 
УкраинаРоссияГерманияФридрих МерцАлиса ВайдельЭммануэль МакронARDНАТО
 
 
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