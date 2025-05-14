https://ria.ru/20250514/gaza-2016786440.html

Число погибших при израильских обстрелах в Газе возросло до 36

Число погибших при израильских обстрелах в Газе возросло до 36 - РИА Новости, 14.05.2025

Число погибших при израильских обстрелах в Газе возросло до 36

Число погибших при израильских обстрелах города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа увеличилось до 36, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T03:23:00+03:00

2025-05-14T03:23:00+03:00

2025-05-14T07:01:00+03:00

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хамас

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КАИР, 14 мая — РИА Новости. Число погибших при израильских обстрелах города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа увеличилось до 36, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на медицинские источники.Ранее сообщалось о более чем 25 жертвах."Тридцать шесть человек погибли, десятки пострадали в результате сионистских (израильских. — Прим. ред.) обстрелов домов в лагере Джебалия и городе Джебалия на севере сектора", — заявили источники телеканала.Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.

https://ria.ru/20250513/netanyakhu-2016695472.html

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году