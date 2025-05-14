Число погибших при израильских обстрелах в Газе возросло до 36
Число погибших при израильских обстрелах Джебалии в Газе возросло до 36 человек
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
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КАИР, 14 мая — РИА Новости. Число погибших при израильских обстрелах города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа увеличилось до 36, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на медицинские источники.
Ранее сообщалось о более чем 25 жертвах.
"Тридцать шесть человек погибли, десятки пострадали в результате сионистских (израильских. — Прим. ред.) обстрелов домов в лагере Джебалия и городе Джебалия на севере сектора", — заявили источники телеканала.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
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