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Число погибших при израильских обстрелах в Газе возросло до 36 - РИА Новости, 14.05.2025
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03:23 14.05.2025 (обновлено: 07:01 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/gaza-2016786440.html
Число погибших при израильских обстрелах в Газе возросло до 36
Число погибших при израильских обстрелах в Газе возросло до 36 - РИА Новости, 14.05.2025
Число погибших при израильских обстрелах в Газе возросло до 36
Число погибших при израильских обстрелах города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа увеличилось до 36, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T03:23:00+03:00
2025-05-14T07:01:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 14 мая — РИА Новости. Число погибших при израильских обстрелах города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа увеличилось до 36, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на медицинские источники.Ранее сообщалось о более чем 25 жертвах."Тридцать шесть человек погибли, десятки пострадали в результате сионистских (израильских. — Прим. ред.) обстрелов домов в лагере Джебалия и городе Джебалия на севере сектора", — заявили источники телеканала.Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
https://ria.ru/20250513/netanyakhu-2016695472.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Число погибших при израильских обстрелах в Газе возросло до 36

Число погибших при израильских обстрелах Джебалии в Газе возросло до 36 человек

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
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КАИР, 14 мая — РИА Новости. Число погибших при израильских обстрелах города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа увеличилось до 36, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на медицинские источники.
Ранее сообщалось о более чем 25 жертвах.
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Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу
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"Тридцать шесть человек погибли, десятки пострадали в результате сионистских (израильских. — Прим. ред.) обстрелов домов в лагере Джебалия и городе Джебалия на севере сектора", — заявили источники телеканала.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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