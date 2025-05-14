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Глава МИД ФРГ обсудит с Рубио урегулирование на Украине

Глава МИД ФРГ обсудит с Рубио урегулирование на Украине - РИА Новости, 14.05.2025

Глава МИД ФРГ обсудит с Рубио урегулирование на Украине

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что планирует обсудить вопрос украинского урегулирования с госсекретарем США Марко Рубио на полях встречи глав МИД НАТО в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:51:00+03:00

2025-05-14T17:51:00+03:00

2025-05-14T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что планирует обсудить вопрос украинского урегулирования с госсекретарем США Марко Рубио на полях встречи глав МИД НАТО в Анталье. Встреча глав МИД НАТО состоится в турецкой Анталье 14-15 мая. "Сегодня вечером я отправлюсь в Анталью на встречу министров иностранных дел стран НАТО. И на полях этой встречи у нас состоится встреча с моим украинским коллегой (министром иностранных дел Украины Андреем - ред.) Сибигой, где мы будем согласовывать нашу позицию в рамках "четверки" (Франция, Германия, Великобритания и Польша). Наша позиция ясна - мы полностью поддерживаем Украину", - заявил Вадефуль на пресс-конференции в рамках встречи на уровне министров по вопросам поддержания мира ООН в Берлине. Трансляция велась на сайте ООН. Глава МИД Германии заявил, что ожидает от России, что она сядет за стол переговоров. "Конечно, мы хотим оказать содействие этим дискуссиям. Это позиция "четверки", и мы находимся в тесной координации с нашими американскими друзьями. Я буду обсуждать это с государственным секретарем Марко Рубио, он присоединится к нам в Анталье. Таким образом политический Запад занимает очень четкую позицию, и конфликт должен закончиться, а Россия должна сесть за стол переговоров, чтобы мы могли достичь справедливых результатов", - добавил Вадефуль. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250512/peregovory-2016576682.html

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