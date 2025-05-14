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СМИ: Франция настаивает на ограничении доступа Британии к SAFE - РИА Новости, 14.05.2025
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14:32 14.05.2025 (обновлено: 14:37 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/frantsija-2016887110.html
СМИ: Франция настаивает на ограничении доступа Британии к SAFE
СМИ: Франция настаивает на ограничении доступа Британии к SAFE - РИА Новости, 14.05.2025
СМИ: Франция настаивает на ограничении доступа Британии к SAFE
Франция настаивает на ограничении доступа Великобритании к новой программе кредитов на развитие оборонной промышленности в рамках будущего договора о... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:32:00+03:00
2025-05-14T14:37:00+03:00
в мире
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кир стармер
евросоюз
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Франция настаивает на ограничении доступа Великобритании к новой программе кредитов на развитие оборонной промышленности в рамках будущего договора о безопасности между ЕС и Лондоном, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатические источники. Ожидается, что договор о безопасности в рамках более широкого соглашения о перезагрузке отношений будет подписан в ходе саммита Великобритании и ЕС 19 мая в Лондоне. В рамках договора о безопасности обсуждается доступ Лондона к 150 миллиардам евро (168 миллиардам долларов) кредитов в рамках плана по обеспечению безопасности Европы (Security Action for Europe, SAFE). Кроме того, предположительно будет решен вопрос о праве на рыболовство за счет сохранения текущих квот на ловлю рыбы в британских водах по крайней мере на два года. В обмен на это британские оборонные компании получат доступ к SAFE. "Франция настаивает на том, чтобы ограничить доступ Великобритании к 85% средств фонда перевооружения", - пишет издание. Таким образом, у Лондона будет доступ только к 15% фонда. При этом, по данным газеты, Италия, Германия и Польша не согласны с Парижем и хотят установить для Лондона порог в 35%. Тем временем "Франция настойчиво добивается того, что президент Макрон называет "стратегической автономией", и это означает приоритет Европы в плане финансирования", - заявил газете дипломатический источник. Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы, пришедшие к власти в июле 2024 года, в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
https://ria.ru/20250514/evropa-2016792550.html
https://ria.ru/20250513/makron-2016766360.html
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в мире, лондон, великобритания, франция, кир стармер, евросоюз, лейбористская партия великобритании
В мире, Лондон, Великобритания, Франция, Кир Стармер, Евросоюз, Лейбористская партия Великобритании
СМИ: Франция настаивает на ограничении доступа Британии к SAFE

Times: Франция выступает за ограничение доступа Британии к оборонным кредитам ЕС

© Fotolia / Stefan AtamanФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Fotolia / Stefan Ataman
Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Франция настаивает на ограничении доступа Великобритании к новой программе кредитов на развитие оборонной промышленности в рамках будущего договора о безопасности между ЕС и Лондоном, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатические источники.
Ожидается, что договор о безопасности в рамках более широкого соглашения о перезагрузке отношений будет подписан в ходе саммита Великобритании и ЕС 19 мая в Лондоне. В рамках договора о безопасности обсуждается доступ Лондона к 150 миллиардам евро (168 миллиардам долларов) кредитов в рамках плана по обеспечению безопасности Европы (Security Action for Europe, SAFE). Кроме того, предположительно будет решен вопрос о праве на рыболовство за счет сохранения текущих квот на ловлю рыбы в британских водах по крайней мере на два года. В обмен на это британские оборонные компании получат доступ к SAFE.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Вчера, 05:16
"Франция настаивает на том, чтобы ограничить доступ Великобритании к 85% средств фонда перевооружения", - пишет издание.
Таким образом, у Лондона будет доступ только к 15% фонда. При этом, по данным газеты, Италия, Германия и Польша не согласны с Парижем и хотят установить для Лондона порог в 35%.
Тем временем "Франция настойчиво добивается того, что президент Макрон называет "стратегической автономией", и это означает приоритет Европы в плане финансирования", - заявил газете дипломатический источник.
Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы, пришедшие к власти в июле 2024 года, в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Франция не может дать больше оружия Украине, заявил Макрон
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