СМИ: Франция настаивает на ограничении доступа Британии к SAFE
Times: Франция выступает за ограничение доступа Британии к оборонным кредитам ЕС
Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Франция настаивает на ограничении доступа Великобритании к новой программе кредитов на развитие оборонной промышленности в рамках будущего договора о безопасности между ЕС и Лондоном, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатические источники.
Ожидается, что договор о безопасности в рамках более широкого соглашения о перезагрузке отношений будет подписан в ходе саммита Великобритании и ЕС 19 мая в Лондоне. В рамках договора о безопасности обсуждается доступ Лондона к 150 миллиардам евро (168 миллиардам долларов) кредитов в рамках плана по обеспечению безопасности Европы (Security Action for Europe, SAFE). Кроме того, предположительно будет решен вопрос о праве на рыболовство за счет сохранения текущих квот на ловлю рыбы в британских водах по крайней мере на два года. В обмен на это британские оборонные компании получат доступ к SAFE.
"Франция настаивает на том, чтобы ограничить доступ Великобритании к 85% средств фонда перевооружения", - пишет издание.
Тем временем "Франция настойчиво добивается того, что президент Макрон называет "стратегической автономией", и это означает приоритет Европы в плане финансирования", - заявил газете дипломатический источник.
Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы, пришедшие к власти в июле 2024 года, в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.