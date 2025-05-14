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Ежегодный областной форум "День предпринимателя" пройдет в Иванове

Ежегодный областной форум "День предпринимателя" пройдет в Иванове - РИА Новости, 14.05.2025

Ежегодный областной форум "День предпринимателя" пройдет в Иванове

Ежегодный областной форум "День предпринимателя" состоится на площадке центра "Солярис" в Иванове 22 мая, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ежегодный областной форум "День предпринимателя" состоится на площадке центра "Солярис" в Иванове 22 мая, сообщает пресс-служба правительства региона. Организаторами мероприятия выступили власти Ивановской области, центр "Мой бизнес", общественные организации поддержки предпринимательства "Опора России" и "Деловая Россия". В пресс-службе правительства отметили, что центральная тема "Дня предпринимателя" в этом году — "Умная оптимизация компании". На мероприятии обсудят вопросы бережливого производства и использования современных технологий для снижения издержек. Ивановские предприниматели смогут ознакомиться с опытом успешных бизнесменов и мнением федеральных экспертов. В программе форума — темы "Прогнозирование трендов с помощью искусственного интеллекта", "Капитан и его команда", "Как создание автономных команд и развитие доверия ведет к снижению затрат на управление", "Непрерывное улучшение процессов – ключ к повышению эффективности". Среди приглашенных спикеров — эксперт по прогнозированию и инновациям Дмитрий Бризицкий, специалист по эффективным коммуникациям Вера Стексова, эксперт в области бережливого производства Никита Бузинов и другие. Также в рамках форума по традиции состоится награждение предпринимателей Ивановской области за профессионализм, активное участие в общественной жизни региона и вклад в развитие малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20250512/festival-2016511186.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , ивановская область