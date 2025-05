https://ria.ru/20250514/evrokomissiya-2016845656.html

СМИ: суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности

БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку своего председателя Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса, постановил суд Евросоюза в Люксембурге."Решение Еврокомиссии, отказавшей журналистке издания The New York Times в доступе к переписке между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer, аннулировано", — говорится в заявлении.В суде напомнили, что действующие правила обязывают Еврокомиссию предоставлять общественности широкий доступ к важной информации.Суд ЕС рассматривал не суть самой переписки, только жалобу The New York Times, которая запросила эти данные, но получила отказ. Еврокомиссия утверждала, что сообщения в телефоне фон дер Ляйен нельзя считать документами, которые подлежат сохранению в соответствии с регламентом, а потому найти их не представляется возможным. Но суд не счел эти объяснения убедительными, а представительница американской газеты сумела доказать и существование переписки, и несостоятельность доводов ЕК.Еврокомиссия заявила, что изучит решение суда перед принятием дальнейших шагов.Во время пандемии коронавируса Евросоюз закупил у BioNtech-Pfizer большую часть вакцин. Еврокомиссия также подписала контракты на закупку вакцин с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На это выделили миллиарды евро.Точные цены вакцин не сообщались под предлогом коммерческой тайны. Кроме того, во время прививочной кампании страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность в этом вопросе.В июле 2024 года суд ЕС признал, что Еврокомиссия допустила нарушения при закупках вакцин, закрыв доступ общественности к информации о ценах на препараты, и не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при заключении контрактов.

