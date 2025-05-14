СМИ: суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности
© Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
© Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку своего председателя Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса, постановил суд Евросоюза в Люксембурге.
"Решение Еврокомиссии, отказавшей журналистке издания The New York Times в доступе к переписке между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer, аннулировано", — говорится в заявлении.
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В суде напомнили, что действующие правила обязывают Еврокомиссию предоставлять общественности широкий доступ к важной информации.
В 2021 году The New York Times сообщила, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла обсуждали в СМС крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.
Суд ЕС рассматривал не суть самой переписки, только жалобу The New York Times, которая запросила эти данные, но получила отказ. Еврокомиссия утверждала, что сообщения в телефоне фон дер Ляйен нельзя считать документами, которые подлежат сохранению в соответствии с регламентом, а потому найти их не представляется возможным. Но суд не счел эти объяснения убедительными, а представительница американской газеты сумела доказать и существование переписки, и несостоятельность доводов ЕК.
Еврокомиссия заявила, что изучит решение суда перед принятием дальнейших шагов.
Во время пандемии коронавируса Евросоюз закупил у BioNtech-Pfizer большую часть вакцин. Еврокомиссия также подписала контракты на закупку вакцин с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На это выделили миллиарды евро.
Точные цены вакцин не сообщались под предлогом коммерческой тайны. Кроме того, во время прививочной кампании страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность в этом вопросе.
В июле 2024 года суд ЕС признал, что Еврокомиссия допустила нарушения при закупках вакцин, закрыв доступ общественности к информации о ценах на препараты, и не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при заключении контрактов.