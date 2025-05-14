https://ria.ru/20250514/estonija-2016939951.html

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.05.2025

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

Эстонское министерство иностранных дел вызвало в среду временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:32:00+03:00

2025-05-14T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Эстонское министерство иностранных дел вызвало в среду временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства Эстонии, сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. "Министерство иностранных дел Эстонии вызывало сегодня временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и передать ноту по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии после того, как российский самолет без разрешения вошел в наше воздушное пространство", - написал глава МИД Эстонии в социальной сети X.

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