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МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.05.2025
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17:32 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/estonija-2016939951.html
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.05.2025
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
Эстонское министерство иностранных дел вызвало в среду временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:32:00+03:00
2025-05-14T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Эстонское министерство иностранных дел вызвало в среду временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства Эстонии, сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. "Министерство иностранных дел Эстонии вызывало сегодня временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и передать ноту по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии после того, как российский самолет без разрешения вошел в наше воздушное пространство", - написал глава МИД Эстонии в социальной сети X.
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в мире, эстония, россия
В мире, Эстония, Россия
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Эстонское министерство иностранных дел вызвало в среду временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства Эстонии, сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.
"Министерство иностранных дел Эстонии вызывало сегодня временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и передать ноту по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии после того, как российский самолет без разрешения вошел в наше воздушное пространство", - написал глава МИД Эстонии в социальной сети X.
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