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Алиханов рассказал о взаиморасчетах России и Египта
Алиханов рассказал о взаиморасчетах России и Египта - РИА Новости, 14.05.2025
Алиханов рассказал о взаиморасчетах России и Египта
Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал журналистам глава... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:33:00+03:00
2025-05-14T15:33:00+03:00
2025-05-14T15:33:00+03:00
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Много обсуждали вопросы, связанные с расчетами… Движение определенно есть, порядка 40% уже расчетов осуществляется в иных валютах, национальных валютах в том числе, но есть еще над чем работать", - сказал он в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии. Алиханов добавил, что Россия надеется на осуществление в ближайшее время консультаций центральных банков двух стран, в результате которых удастся повысить долю национальных валют во взаимных расчетах и уйти от зависимости от евро и доллара.
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россия, египет, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Россия, Египет, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Алиханов рассказал о взаиморасчетах России и Египта
Алиханов: около 40% расчетов России и Египта проходит не в долларах или евро