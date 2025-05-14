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Алиханов рассказал о взаиморасчетах России и Египта - РИА Новости, 14.05.2025
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15:33 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/egipet-2016907306.html
Алиханов рассказал о взаиморасчетах России и Египта
Алиханов рассказал о взаиморасчетах России и Египта - РИА Новости, 14.05.2025
Алиханов рассказал о взаиморасчетах России и Египта
Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал журналистам глава... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:33:00+03:00
2025-05-14T15:33:00+03:00
россия
египет
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Много обсуждали вопросы, связанные с расчетами… Движение определенно есть, порядка 40% уже расчетов осуществляется в иных валютах, национальных валютах в том числе, но есть еще над чем работать", - сказал он в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии. Алиханов добавил, что Россия надеется на осуществление в ближайшее время консультаций центральных банков двух стран, в результате которых удастся повысить долю национальных валют во взаимных расчетах и уйти от зависимости от евро и доллара.
https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016860932.html
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россия, египет, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Россия, Египет, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Алиханов рассказал о взаиморасчетах России и Египта

Алиханов: около 40% расчетов России и Египта проходит не в долларах или евро

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Много обсуждали вопросы, связанные с расчетами… Движение определенно есть, порядка 40% уже расчетов осуществляется в иных валютах, национальных валютах в том числе, но есть еще над чем работать", - сказал он в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии.
Алиханов добавил, что Россия надеется на осуществление в ближайшее время консультаций центральных банков двух стран, в результате которых удастся повысить долю национальных валют во взаимных расчетах и уйти от зависимости от евро и доллара.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Вчера, 12:58
 
РоссияЕгипетАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)В мире
 
 
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