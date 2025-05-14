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Ефимов: представители МСП выкупили 500 тысяч "квадратов" в центре Москвы - РИА Новости, 14.05.2025
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14:12 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/efimov-2016850470.html
Ефимов: представители МСП выкупили 500 тысяч "квадратов" в центре Москвы
Ефимов: представители МСП выкупили 500 тысяч "квадратов" в центре Москвы - РИА Новости, 14.05.2025
Ефимов: представители МСП выкупили 500 тысяч "квадратов" в центре Москвы
Представители малого и среднего бизнеса выкупили с 2011 года у города около 500 тысяч квадратных метров недвижимости в центре Москвы, сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:12:00+03:00
2025-05-14T14:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса выкупили с 2011 года у города около 500 тысяч квадратных метров недвижимости в центре Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Почти 500 тысяч квадратных метров недвижимости в центре столицы выкупил по преимущественному праву малый и средний бизнес с 2011 года. Город оформил около 2,4 тысячи договоров купли-продажи", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как указывается в сообщении, только с начала года в центре Москвы бизнесмены выкупили у города 22 помещения суммарно почти на 6 тысяч "квадратов".Выкупить объект у города можно при вхождении в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, нужно арендовать недвижимость не менее одного года. Для помещений, реализованных в рамках специализированных аукционов, минимальный срок аренды составляет два года, напоминается в сообщении.В нем также отмечается, что у бизнесменов есть возможность приобрести помещение в рассрочку.
https://ria.ru/20250514/moskva-2016784803.html
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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: представители МСП выкупили 500 тысяч "квадратов" в центре Москвы

Ефимов: малый и средний бизнес выкупил 500 тысяч "квадратов" в центре Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса выкупили с 2011 года у города около 500 тысяч квадратных метров недвижимости в центре Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Почти 500 тысяч квадратных метров недвижимости в центре столицы выкупил по преимущественному праву малый и средний бизнес с 2011 года. Город оформил около 2,4 тысячи договоров купли-продажи", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Как указывается в сообщении, только с начала года в центре Москвы бизнесмены выкупили у города 22 помещения суммарно почти на 6 тысяч "квадратов".
Выкупить объект у города можно при вхождении в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, нужно арендовать недвижимость не менее одного года. Для помещений, реализованных в рамках специализированных аукционов, минимальный срок аренды составляет два года, напоминается в сообщении.
В нем также отмечается, что у бизнесменов есть возможность приобрести помещение в рассрочку.
 
Градостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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