https://ria.ru/20250514/efimov-2016743699.html
Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ построят современный квартал
Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ построят современный квартал - РИА Новости, 14.05.2025
Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ построят современный квартал
Квартал с общественно-деловыми и научно-производственными объектами появится во Внукове Новой Москвы в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:12:00+03:00
2025-05-14T09:12:00+03:00
2025-05-14T09:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c90801f9fef7d1a7e6e6cd73132442b.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Квартал с общественно-деловыми и научно-производственными объектами появится во Внукове Новой Москвы в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По программе КРТ в районе Внуково реорганизуют земельный участок площадью 5,94 гектара. Там планируется создать современное пространство с общественно-деловыми и научно-производственными объектами. Вложения в комплексное развитие территории оцениваются в 8,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 289,5 миллиона рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что благодаря реализации проекта в городе появится около 720 рабочих мест. Участок расположен на Десантной улице вблизи платформы Аэропорт Киевского направления Московской железной дороги и Боровского шоссе.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках проекта на участке построят технопарки, офисные и торговые центры с кафе, ресторанами и магазинами. На территории обустроят улично-дорожную сеть.Помимо этого, на участке разместят паркинг, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250513/efimov-2016652580.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819738_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a8593585f2dd2ac137ba6ddcd5a86aed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ построят современный квартал
Ефимов: в Новой Москве по КРТ построят квартал с общественно-деловыми объектами
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Квартал с общественно-деловыми и научно-производственными объектами появится во Внукове Новой Москвы в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По программе КРТ в районе Внуково реорганизуют земельный участок площадью 5,94 гектара. Там планируется создать современное пространство с общественно-деловыми и научно-производственными объектами. Вложения в комплексное развитие территории оцениваются в 8,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 289,5 миллиона рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что благодаря реализации проекта в городе появится около 720 рабочих мест. Участок расположен на Десантной улице вблизи платформы Аэропорт Киевского направления Московской железной дороги и Боровского шоссе.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках проекта на участке построят технопарки, офисные и торговые центры с кафе, ресторанами и магазинами. На территории обустроят улично-дорожную сеть.
Помимо этого, на участке разместят паркинг, добавляется в пресс-релизе.