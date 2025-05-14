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Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ построят современный квартал - РИА Новости, 14.05.2025
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09:12 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/efimov-2016743699.html
Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ построят современный квартал
Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ построят современный квартал - РИА Новости, 14.05.2025
Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ построят современный квартал
Квартал с общественно-деловыми и научно-производственными объектами появится во Внукове Новой Москвы в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:12:00+03:00
2025-05-14T09:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Квартал с общественно-деловыми и научно-производственными объектами появится во Внукове Новой Москвы в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По программе КРТ в районе Внуково реорганизуют земельный участок площадью 5,94 гектара. Там планируется создать современное пространство с общественно-деловыми и научно-производственными объектами. Вложения в комплексное развитие территории оцениваются в 8,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 289,5 миллиона рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что благодаря реализации проекта в городе появится около 720 рабочих мест. Участок расположен на Десантной улице вблизи платформы Аэропорт Киевского направления Московской железной дороги и Боровского шоссе.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках проекта на участке построят технопарки, офисные и торговые центры с кафе, ресторанами и магазинами. На территории обустроят улично-дорожную сеть.Помимо этого, на участке разместят паркинг, добавляется в пресс-релизе.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ построят современный квартал

Ефимов: в Новой Москве по КРТ построят квартал с общественно-деловыми объектами

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Квартал с общественно-деловыми и научно-производственными объектами появится во Внукове Новой Москвы в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По программе КРТ в районе Внуково реорганизуют земельный участок площадью 5,94 гектара. Там планируется создать современное пространство с общественно-деловыми и научно-производственными объектами. Вложения в комплексное развитие территории оцениваются в 8,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 289,5 миллиона рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что благодаря реализации проекта в городе появится около 720 рабочих мест. Участок расположен на Десантной улице вблизи платформы Аэропорт Киевского направления Московской железной дороги и Боровского шоссе.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках проекта на участке построят технопарки, офисные и торговые центры с кафе, ресторанами и магазинами. На территории обустроят улично-дорожную сеть.
Помимо этого, на участке разместят паркинг, добавляется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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