https://ria.ru/20250514/dzhabary-2016869246.html

Евросоюзу нечего делать на переговорах России и Украины, заявил Джабаров

Евросоюзу нечего делать на переговорах России и Украины, заявил Джабаров - РИА Новости, 14.05.2025

Евросоюзу нечего делать на переговорах России и Украины, заявил Джабаров

Участие Евросоюза в переговорах России и Украины не приведет ни к чему хорошему, ЕС не имеет права на ультиматумы РФ, заявил сенатор РФ Владимир Джабаров в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:21:00+03:00

2025-05-14T13:21:00+03:00

2025-05-14T17:41:00+03:00

россия

москва

украина

эммануэль макрон

фридрих мерц

владимир джабаров

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104734/95/1047349580_0:207:1000:770_1920x0_80_0_0_6d29ed1145f205d31fdd53d2aae5df3a.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Участие Евросоюза в переговорах России и Украины не приведет ни к чему хорошему, ЕС не имеет права на ультиматумы РФ, заявил сенатор РФ Владимир Джабаров в своем телеграм-канале. "Требуя для себя место за столом переговоров, Европа тем самым подтверждает, что вовлечена в конфликт. И у России есть право относиться к этому соответственно. Поэтому делать им на переговорах нечего, ничего хорошего их участие никому не сулит", - написал сенатор. Сенатор отметил, что страны Евросоюза потеряли ориентиры, "начали считать, что могут по-хамски говорить с Россией, диктовать условия", ставить Москве ультиматумы. "Но они просто не имеют на это никакого морального права", - добавил парламентарий. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждение о том, что РФ якобы загнали в угол угрозой санкций. По его словам, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250405/telegraph-2009458362.html

https://ria.ru/20250423/matvienko-2012972443.html

https://ria.ru/20250514/es-2016862814.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, владимир джабаров, евросоюз, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025