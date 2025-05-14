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Евросоюзу нечего делать на переговорах России и Украины, заявил Джабаров - РИА Новости, 14.05.2025
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13:21 14.05.2025 (обновлено: 17:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/dzhabary-2016869246.html
Евросоюзу нечего делать на переговорах России и Украины, заявил Джабаров
Евросоюзу нечего делать на переговорах России и Украины, заявил Джабаров - РИА Новости, 14.05.2025
Евросоюзу нечего делать на переговорах России и Украины, заявил Джабаров
Участие Евросоюза в переговорах России и Украины не приведет ни к чему хорошему, ЕС не имеет права на ультиматумы РФ, заявил сенатор РФ Владимир Джабаров в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:21:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
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владимир джабаров
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Участие Евросоюза в переговорах России и Украины не приведет ни к чему хорошему, ЕС не имеет права на ультиматумы РФ, заявил сенатор РФ Владимир Джабаров в своем телеграм-канале. "Требуя для себя место за столом переговоров, Европа тем самым подтверждает, что вовлечена в конфликт. И у России есть право относиться к этому соответственно. Поэтому делать им на переговорах нечего, ничего хорошего их участие никому не сулит", - написал сенатор. Сенатор отметил, что страны Евросоюза потеряли ориентиры, "начали считать, что могут по-хамски говорить с Россией, диктовать условия", ставить Москве ультиматумы. "Но они просто не имеют на это никакого морального права", - добавил парламентарий. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждение о том, что РФ якобы загнали в угол угрозой санкций. По его словам, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250405/telegraph-2009458362.html
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россия, москва, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, владимир джабаров, евросоюз, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Москва, Украина, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Владимир Джабаров, Евросоюз, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Евросоюзу нечего делать на переговорах России и Украины, заявил Джабаров

Джабаров: участие ЕС в переговорах России и Украины не сулит ничего хорошего

© РИА Новости / Александр НатрускинСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Сенатор Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Участие Евросоюза в переговорах России и Украины не приведет ни к чему хорошему, ЕС не имеет права на ультиматумы РФ, заявил сенатор РФ Владимир Джабаров в своем телеграм-канале.
"Требуя для себя место за столом переговоров, Европа тем самым подтверждает, что вовлечена в конфликт. И у России есть право относиться к этому соответственно. Поэтому делать им на переговорах нечего, ничего хорошего их участие никому не сулит", - написал сенатор.
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Сенатор отметил, что страны Евросоюза потеряли ориентиры, "начали считать, что могут по-хамски говорить с Россией, диктовать условия", ставить Москве ультиматумы.
"Но они просто не имеют на это никакого морального права", - добавил парламентарий.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждение о том, что РФ якобы загнали в угол угрозой санкций. По его словам, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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