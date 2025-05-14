В Курской области в ДТП с автобусом погибли два человека
Хинштейн: в Курской области в ДТП с автобусом погибли 2 человека, 17 пострадали
© пресс-служба губернатора Курской областиНа месте ДТП в Курской области
© пресс-служба губернатора Курской области
На месте ДТП в Курской области
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КУРСК, 14 мая - РИА Новости. Семнадцать человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли в ДТП с автобусом и легковыми автомобилями в Железногорском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
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"Сегодня около села Михайловка в Железногорском районе произошло смертельное ДТП. В районе 15 часов рейсовый автобус "Лиаз" автотранспортного предприятия Железногорска двигался по маршруту Железногорск - дачи Жуковец. На трассе он столкнулся с двумя машинами — Hyundai Solaris и Toyota RAV4", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, водители обоих легковых автомобилей погибли.
"По предварительным данным, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека в тяжёлом состоянии", - добавил он.
Врио губернатора региона добавил, что для организации и координации работы на место была направлена врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.
"Все пострадавшие направляются в Железногорскую и Курскую областную больницы. Вся необходимая помощь будет обязательно оказана. Обстоятельства ДТП устанавливаются: на месте работают сотрудники областного ГАИ и прокуратуры", - сообщил Хинштейн.