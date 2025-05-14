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В Курской области в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 14.05.2025
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16:42 14.05.2025 (обновлено: 18:22 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/dtp-2016924046.html
В Курской области в ДТП с автобусом погибли два человека
В Курской области в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 14.05.2025
В Курской области в ДТП с автобусом погибли два человека
Семнадцать человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли в ДТП с автобусом и легковыми автомобилями в Железногорском районе Курской области,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:42:00+03:00
2025-05-14T18:22:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
железногорск
авто
toyota corolla
hyundai creta
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КУРСК, 14 мая - РИА Новости. Семнадцать человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли в ДТП с автобусом и легковыми автомобилями в Железногорском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня около села Михайловка в Железногорском районе произошло смертельное ДТП. В районе 15 часов рейсовый автобус "Лиаз" автотранспортного предприятия Железногорска двигался по маршруту Железногорск - дачи Жуковец. На трассе он столкнулся с двумя машинами — Hyundai Solaris и Toyota RAV4", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.По его словам, водители обоих легковых автомобилей погибли."По предварительным данным, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека в тяжёлом состоянии", - добавил он.Врио губернатора региона добавил, что для организации и координации работы на место была направлена врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная."Все пострадавшие направляются в Железногорскую и Курскую областную больницы. Вся необходимая помощь будет обязательно оказана. Обстоятельства ДТП устанавливаются: на месте работают сотрудники областного ГАИ и прокуратуры", - сообщил Хинштейн.
https://ria.ru/20250512/avtobus-2016531699.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн, железногорск , авто, toyota corolla, hyundai creta
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Железногорск , Авто, Toyota Corolla, Hyundai Creta
В Курской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Хинштейн: в Курской области в ДТП с автобусом погибли 2 человека, 17 пострадали

© пресс-служба губернатора Курской областиНа месте ДТП в Курской области
На месте ДТП в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© пресс-служба губернатора Курской области
На месте ДТП в Курской области
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КУРСК, 14 мая - РИА Новости. Семнадцать человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли в ДТП с автобусом и легковыми автомобилями в Железногорском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«
"Сегодня около села Михайловка в Железногорском районе произошло смертельное ДТП. В районе 15 часов рейсовый автобус "Лиаз" автотранспортного предприятия Железногорска двигался по маршруту Железногорск - дачи Жуковец. На трассе он столкнулся с двумя машинами — Hyundai Solaris и Toyota RAV4", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
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По его словам, водители обоих легковых автомобилей погибли.
"По предварительным данным, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека в тяжёлом состоянии", - добавил он.
Врио губернатора региона добавил, что для организации и координации работы на место была направлена врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.
"Все пострадавшие направляются в Железногорскую и Курскую областную больницы. Вся необходимая помощь будет обязательно оказана. Обстоятельства ДТП устанавливаются: на месте работают сотрудники областного ГАИ и прокуратуры", - сообщил Хинштейн.
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ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнЖелезногорскАвтоToyota CorollaHyundai Creta
 
 
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