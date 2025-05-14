https://ria.ru/20250514/dtp-2016924046.html

В Курской области в ДТП с автобусом погибли два человека

В Курской области в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 14.05.2025

В Курской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Семнадцать человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли в ДТП с автобусом и легковыми автомобилями в Железногорском районе Курской области,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:42:00+03:00

2025-05-14T16:42:00+03:00

2025-05-14T18:22:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

железногорск

авто

toyota corolla

hyundai creta

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КУРСК, 14 мая - РИА Новости. Семнадцать человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли в ДТП с автобусом и легковыми автомобилями в Железногорском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня около села Михайловка в Железногорском районе произошло смертельное ДТП. В районе 15 часов рейсовый автобус "Лиаз" автотранспортного предприятия Железногорска двигался по маршруту Железногорск - дачи Жуковец. На трассе он столкнулся с двумя машинами — Hyundai Solaris и Toyota RAV4", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.По его словам, водители обоих легковых автомобилей погибли."По предварительным данным, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека в тяжёлом состоянии", - добавил он.Врио губернатора региона добавил, что для организации и координации работы на место была направлена врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная."Все пострадавшие направляются в Железногорскую и Курскую областную больницы. Вся необходимая помощь будет обязательно оказана. Обстоятельства ДТП устанавливаются: на месте работают сотрудники областного ГАИ и прокуратуры", - сообщил Хинштейн.

https://ria.ru/20250512/avtobus-2016531699.html

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курская область

железногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, александр хинштейн, железногорск , авто, toyota corolla, hyundai creta