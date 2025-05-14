https://ria.ru/20250514/dolgoletie-2016948777.html

Проект "Северное долголетие" запустят в Мурманской области

Проект "Северное долголетие" запустят в Мурманской области - РИА Новости, 14.05.2025

Проект "Северное долголетие" запустят в Мурманской области

Власти Мурманской области запускают проект "Северное долголетие", цель которого – дать возможность северянам старшего поколения вести здоровый образ жизни,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:47:00+03:00

2025-05-14T17:47:00+03:00

2025-05-14T17:47:00+03:00

мурманская область

долголетие

здоровье

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МУРМАНСК, 14 мая – РИА Новости. Власти Мурманской области запускают проект "Северное долголетие", цель которого – дать возможность северянам старшего поколения вести здоровый образ жизни, работать, заниматься творчеством, реализовывать себя, сообщил губернатор Мурманской области на заседании регионального правительства. Комплексная инициатива реализуется в рамках обновленного плана "На Севере – жить!", составленного с учетом предложений и мнений жителей региона, и направлена на повышение качества жизни старшего поколения. "Целевая аудитория проекта – это одна пятая жителей Мурманской области, которые перешли в пенсионный возраст… Наша задача – сделать так, чтобы у них была реальная возможность полноценно и комфортно жить, реализовывая себя", – подчеркнул губернатор. Глава региона отметил, что в рамках плана "На Севере – жить!" с 2019 до 2024 года реализована программа "Активное долголетие". По ее итогам в три раза выросло число северян старшего возраста, участвующих в спортивных мероприятиях, в два раза – в досуговых мероприятиях, удвоилось и количество "серебряных волонтеров". Кроме того, для этой категории населения предусмотрено 27 мер социальной поддержки, общий объем которых на 2024 год составляет 5,5 миллиарда рублей. Охват диспансеризацией вырос на 24%. Все это влияет на качество и продолжительность жизни – этот показатель в регионе также вырос, и составляет сегодня более 71 года. "Одна из главных целей проекта – дать возможность тем, кто вышел на пенсию, но чувствует в себе силы, дополнительно зарабатывать: и через временные места по программе "Работа рядом", и на других рабочих местах – переобучить или дообучить на актуальные сегодня специальности, помочь с трудоустройством", - подчеркнул Чибис. Еще одной актуальной задачей проекта является вовлечение старшего поколения в спорт и здоровый образ жизни. Так, количество бассейнов, которые смогут посещать пожилые люди бесплатно, будет увеличено до более чем 30. "Отдельный акцент будем делать на северной ходьбе, которая очень популярна как среди более молодых людей, так и пенсионного возраста, и позволяет чувствовать себя в форме", – отметил губернатор. В числе других инициатив в рамках проекта – организация бесплатного посещения для людей старшего возраста пространств "СОПКИ.СПОРТ", программа "Бодрое воскресенье. Долголетие" и других. Будет запущен проект "СОПКИ.БЕЗГРАНИЦ" – клубы для старшего поколения на базе библиотек региона. Укрепление здоровья старшего поколения – еще одно направление программы. Акцент – на проактивный подход, в том числе предусмотрен ряд специальных мероприятий, развитие гериатрической службы, диспансерное наблюдение и осмотры, а также дистанционный мониторинг показателей здоровья. "Тема северного долголетия крайне актуальна. Крайне важно внедрить комплекс системных мероприятий во всех муниципалитетах, со своими акцентами с учетом имеющейся инфраструктуры, чтобы люди в возрасте чувствовали себя комфортно и востребовано", – отметил в завершение губернатор.

https://realty.ria.ru/20250307/goroda-2003696747.html

https://ria.ru/20250326/chibis-2007546582.html

https://ria.ru/20250326/chibis-2007513913.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

долголетие, здоровье