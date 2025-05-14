https://ria.ru/20250514/delegatsiya-2016844643.html
Делегация китайских высокотехнологичных компаний посетила ОЭЗ Москвы
Делегация китайских высокотехнологичных компаний посетила ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 14.05.2025
Делегация китайских высокотехнологичных компаний посетила ОЭЗ Москвы
Представители свыше чем 20 научно-технологических и высокотехнологических компаний Китайской Народной Республики посетили площадку "Печатники" ОЭЗ "Технополис... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:10:00+03:00
2025-05-14T12:10:00+03:00
2025-05-14T12:10:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
китай
производство
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Представители свыше чем 20 научно-технологических и высокотехнологических компаний Китайской Народной Республики посетили площадку "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, гости ознакомились с инновационными производствами столичных резидентов и обсудили перспективы локализации и совместных НИОКР."По поручению Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества с таким важным стратегическим партнером, как Китай. По итогам 2024 поставки столичной продукции в КНР выросли на 24% по сравнению с 2023 годом. В частности, на рынке Китая востребована высокотехнологичная продукция столичного производства, например, турбореактивные двигатели для авиационной промышленности, приборы и аппаратура, а также товары из отраслей микроэлектроники и оптики", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, в ходе рабочего визита делегация, которая состоит из представителей научно-технических и высокотехнологичных компаний Китая, посетила инновационное производство резидента ОЭЗ "Лассард", специализирующегося на выпуске лазерных систем и оборудования. Также зарубежные коллеги ознакомились с продукцией предприятия "Хирана плюс", создающего передовые аппараты искусственной вентиляции легких, и производством систем персонального и мобильного видеонаблюдения компании "Райтибор".Также отдельным пунктом программы стал осмотр фотовыставки на площадке "Печатники". Она посвящена 75-летию дипломатических отношений России с Китаем, где были представлены фотографии исторических событий двух стран.Вице-президент Института образования "Бэй Цин" Ян Шуцай добавил, что ОЭЗ Москвы произвела большое впечатление и превзошла все ожидания. Несмотря на все реалии и вызовы, стоящие перед Россией и Москвой, здесь налажен высокий уровень производства, выпуск инновационной продукции. Также было радостно видеть счастливые лица сотрудников предприятий.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, на данный момент свыше 20 компаний особой экономической зоны "Технополис Москва" наладили сотрудничество с Китаем и видят перспективы в его расширении.Он отметил, что пять предприятий проводят с китайскими партнерами совместные научные исследования, четыре – осуществили трансфер технологий. Перспективными направлениями считают взаимодействие в сфере производства микроэлектроники, биотехнологических лекарств, поставок современного постпечатного оборудования, комплектующих для медицинской техники. Для развития деловых контактов в особой экономической зоне идет работа над организацией современных переговорных площадок, обучением сотрудников китайскому языку, созданию упрощенных каналов логистики и таможенного оформления.
https://ria.ru/20250514/medizdeliya-2016815418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, китай, производство
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Китай, Производство
Делегация китайских высокотехнологичных компаний посетила ОЭЗ Москвы
ОЭЗ "Технополис Москва" посетила делегация высокотехнологичных компаний Китая
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Представители свыше чем 20 научно-технологических и высокотехнологических компаний Китайской Народной Республики посетили площадку "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
По его словам, гости ознакомились с инновационными производствами столичных резидентов и обсудили перспективы локализации и совместных НИОКР.
"По поручению Сергея Собянина
город уделяет особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества с таким важным стратегическим партнером, как Китай
. По итогам 2024 поставки столичной продукции в КНР выросли на 24% по сравнению с 2023 годом. В частности, на рынке Китая востребована высокотехнологичная продукция столичного производства, например, турбореактивные двигатели для авиационной промышленности, приборы и аппаратура, а также товары из отраслей микроэлектроники и оптики", – приводит слова Гарбузова
пресс-служба ДИПП.
Так, в ходе рабочего визита делегация, которая состоит из представителей научно-технических и высокотехнологичных компаний Китая, посетила инновационное производство резидента ОЭЗ "Лассард", специализирующегося на выпуске лазерных систем и оборудования. Также зарубежные коллеги ознакомились с продукцией предприятия "Хирана плюс", создающего передовые аппараты искусственной вентиляции легких, и производством систем персонального и мобильного видеонаблюдения компании "Райтибор".
Также отдельным пунктом программы стал осмотр фотовыставки на площадке "Печатники". Она посвящена 75-летию дипломатических отношений России с Китаем, где были представлены фотографии исторических событий двух стран.
Вице-президент Института образования "Бэй Цин" Ян Шуцай добавил, что ОЭЗ Москвы произвела большое впечатление и превзошла все ожидания. Несмотря на все реалии и вызовы, стоящие перед Россией и Москвой, здесь налажен высокий уровень производства, выпуск инновационной продукции. Также было радостно видеть счастливые лица сотрудников предприятий.
По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, на данный момент свыше 20 компаний особой экономической зоны "Технополис Москва" наладили сотрудничество с Китаем и видят перспективы в его расширении.
Он отметил, что пять предприятий проводят с китайскими партнерами совместные научные исследования, четыре – осуществили трансфер технологий. Перспективными направлениями считают взаимодействие в сфере производства микроэлектроники, биотехнологических лекарств, поставок современного постпечатного оборудования, комплектующих для медицинской техники. Для развития деловых контактов в особой экономической зоне идет работа над организацией современных переговорных площадок, обучением сотрудников китайскому языку, созданию упрощенных каналов логистики и таможенного оформления.