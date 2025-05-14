https://ria.ru/20250514/chinovniki-2016997347.html
В Курской области задержали двух чиновников по подозрению в коррупции
В Курской области задержали двух чиновников по подозрению в коррупции - РИА Новости, 14.05.2025
В Курской области задержали двух чиновников по подозрению в коррупции
По подозрению в коррупционных преступлениях курскими следователями задержаны начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:53:00+03:00
2025-05-14T22:53:00+03:00
2025-05-14T22:53:00+03:00
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КУРСК, 14 мая - РИА Новости. По подозрению в коррупционных преступлениях курскими следователями задержаны начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области и глава одного из муниципалитетов, сообщили в региональном СУСК. "Задержаны глава одного из муниципальных образований Тимского района Курской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пункта "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки главой местного самоуправления в крупном размере), а также начальник отдела имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), части 5 статьи 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве)", - сообщается в Telegram-канале СК по Курской области. Уточняется, что по версии следствия, фигурант, являясь начальником отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области в период с мая 2022 года по декабрь 2024 года получил взятку в виде денег в сумме более 1 миллиона рублей от индивидуального предпринимателя за общее покровительство его деятельности со стороны должностного лица. "Также, задержанный предложил коммерческому лицу стать его посредником в передаче взятки в виде денег в сумме 100 тысяч рублей главе муниципального образования за оказание содействия в заключении муниципальных контрактов на выполнение услуг и работ", - добавили в ведомстве. Кроме того, второй подозреваемый, являясь главой муниципального образования, получил взятку в виде имущества на сумму более 65 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за содействие при заключении и исполнении муниципальных контрактов. "За те же незаконные действия фигурант требовал взятку в сумме 100 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечено, что преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Курской области, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы.
https://ria.ru/20250514/mahachkala-2016904481.html
https://ria.ru/20250512/khinshteyn-2016462559.html
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происшествия, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области задержали двух чиновников по подозрению в коррупции
СК в Курской области задержал двух чиновников по подозрению во взяточничестве
КУРСК, 14 мая - РИА Новости.
По подозрению в коррупционных преступлениях курскими следователями задержаны начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области и глава одного из муниципалитетов, сообщили в региональном СУСК
.
"Задержаны глава одного из муниципальных образований Тимского района Курской области
по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пункта "в" части 5 статьи 290 УК РФ
(получение взятки главой местного самоуправления в крупном размере), а также начальник отдела имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), части 5 статьи 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве)", - сообщается в Telegram-канале СК
по Курской области.
Уточняется, что по версии следствия, фигурант, являясь начальником отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области в период с мая 2022 года по декабрь 2024 года получил взятку в виде денег в сумме более 1 миллиона рублей от индивидуального предпринимателя за общее покровительство его деятельности со стороны должностного лица.
"Также, задержанный предложил коммерческому лицу стать его посредником в передаче взятки в виде денег в сумме 100 тысяч рублей главе муниципального образования за оказание содействия в заключении муниципальных контрактов на выполнение услуг и работ", - добавили в ведомстве.
Кроме того, второй подозреваемый, являясь главой муниципального образования, получил взятку в виде имущества на сумму более 65 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за содействие при заключении и исполнении муниципальных контрактов.
"За те же незаконные действия фигурант требовал взятку в сумме 100 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечено, что преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Курской области, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы.