https://ria.ru/20250514/chinovniki-2016997347.html

В Курской области задержали двух чиновников по подозрению в коррупции

В Курской области задержали двух чиновников по подозрению в коррупции - РИА Новости, 14.05.2025

В Курской области задержали двух чиновников по подозрению в коррупции

По подозрению в коррупционных преступлениях курскими следователями задержаны начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T22:53:00+03:00

2025-05-14T22:53:00+03:00

2025-05-14T22:53:00+03:00

происшествия

курская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

КУРСК, 14 мая - РИА Новости. По подозрению в коррупционных преступлениях курскими следователями задержаны начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области и глава одного из муниципалитетов, сообщили в региональном СУСК. "Задержаны глава одного из муниципальных образований Тимского района Курской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пункта "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки главой местного самоуправления в крупном размере), а также начальник отдела имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), части 5 статьи 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве)", - сообщается в Telegram-канале СК по Курской области. Уточняется, что по версии следствия, фигурант, являясь начальником отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области в период с мая 2022 года по декабрь 2024 года получил взятку в виде денег в сумме более 1 миллиона рублей от индивидуального предпринимателя за общее покровительство его деятельности со стороны должностного лица. "Также, задержанный предложил коммерческому лицу стать его посредником в передаче взятки в виде денег в сумме 100 тысяч рублей главе муниципального образования за оказание содействия в заключении муниципальных контрактов на выполнение услуг и работ", - добавили в ведомстве. Кроме того, второй подозреваемый, являясь главой муниципального образования, получил взятку в виде имущества на сумму более 65 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за содействие при заключении и исполнении муниципальных контрактов. "За те же незаконные действия фигурант требовал взятку в сумме 100 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечено, что преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Курской области, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы.

https://ria.ru/20250514/mahachkala-2016904481.html

https://ria.ru/20250512/khinshteyn-2016462559.html

https://ria.ru/20250507/udmurtija-2015563388.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)