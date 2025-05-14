https://ria.ru/20250514/chelovek-2016918904.html

В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали четыре человека

В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.05.2025

В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:23:00+03:00

2025-05-14T16:23:00+03:00

2025-05-14T16:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

архангельское

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858487_0:185:2000:1310_1920x0_80_0_0_0c5124d21af7db70d09ea96749399dd9.jpg

БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Четыре мирных жителя пострадали в результате очередных ударов ВСУ по нашей области. Грузовой автомобиль в селе Рождествено Валуйского округа подвергся атаке дрона. Ранены двое. Оба пострадавших доставлены в Валуйскую ЦРБ. В настоящее время в отделении реанимации мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. Медики делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Ещё у одного мужчины осколочные ранения ног и рук. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков. Он добавил, что на участке автодороги Архангельское — Нехотеевка в Шебекинском округе дрон атаковал мужчину, который шёл по обочине. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями ноги и спины в Шебекинскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил губернатор. "В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, лечение будет проходить амбулаторно", - отметил Гладков.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016853021.html

https://ria.ru/20250514/ubiystvo-2016839877.html

белгородская область

украина

архангельское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, украина, архангельское, вячеслав гладков, вооруженные силы украины