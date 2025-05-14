В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали четыре человека
Гладков: четыре мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Четыре мирных жителя пострадали в результате очередных ударов ВСУ по нашей области. Грузовой автомобиль в селе Рождествено Валуйского округа подвергся атаке дрона. Ранены двое. Оба пострадавших доставлены в Валуйскую ЦРБ. В настоящее время в отделении реанимации мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. Медики делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Ещё у одного мужчины осколочные ранения ног и рук. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков.
Он добавил, что на участке автодороги Архангельское — Нехотеевка в Шебекинском округе дрон атаковал мужчину, который шёл по обочине. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями ноги и спины в Шебекинскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил губернатор.
"В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, лечение будет проходить амбулаторно", - отметил Гладков.