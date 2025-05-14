Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/chelovek-2016918904.html
В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали четыре человека
В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.05.2025
В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:23:00+03:00
2025-05-14T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
архангельское
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858487_0:185:2000:1310_1920x0_80_0_0_0c5124d21af7db70d09ea96749399dd9.jpg
БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Четыре мирных жителя пострадали в результате очередных ударов ВСУ по нашей области. Грузовой автомобиль в селе Рождествено Валуйского округа подвергся атаке дрона. Ранены двое. Оба пострадавших доставлены в Валуйскую ЦРБ. В настоящее время в отделении реанимации мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. Медики делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Ещё у одного мужчины осколочные ранения ног и рук. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков. Он добавил, что на участке автодороги Архангельское — Нехотеевка в Шебекинском округе дрон атаковал мужчину, который шёл по обочине. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями ноги и спины в Шебекинскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил губернатор. "В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, лечение будет проходить амбулаторно", - отметил Гладков.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016853021.html
https://ria.ru/20250514/ubiystvo-2016839877.html
белгородская область
украина
архангельское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858487_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_e97ff1f876e9ef3d56d0b25f2814e754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, архангельское, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Архангельское, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали четыре человека

Гладков: четыре мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Четыре мирных жителя пострадали в результате очередных ударов ВСУ по нашей области. Грузовой автомобиль в селе Рождествено Валуйского округа подвергся атаке дрона. Ранены двое. Оба пострадавших доставлены в Валуйскую ЦРБ. В настоящее время в отделении реанимации мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. Медики делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Ещё у одного мужчины осколочные ранения ног и рук. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Вчера, 12:25
Он добавил, что на участке автодороги Архангельское — Нехотеевка в Шебекинском округе дрон атаковал мужчину, который шёл по обочине. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями ноги и спины в Шебекинскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил губернатор.
"В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, лечение будет проходить амбулаторно", - отметил Гладков.
Работа следователей в Курской области, где украинские боевики убили мирных жителей - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
СК: боевики ВСУ убили 24 жителя Русского Поречного
Вчера, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаАрхангельскоеВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала