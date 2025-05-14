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Британские юристы не нашли доказательств геноцида в Газе - РИА Новости, 14.05.2025
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00:57 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/britanija-2016779909.html
Британские юристы не нашли доказательств геноцида в Газе
Британские юристы не нашли доказательств геноцида в Газе - РИА Новости, 14.05.2025
Британские юристы не нашли доказательств геноцида в Газе
Британские правительственные юристы в ходе рассмотрения в Высоком суде Лондона дела о поставках вооружений Израилю заявили об отсутствии каких-либо... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T00:57:00+03:00
2025-05-14T00:57:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Британские правительственные юристы в ходе рассмотрения в Высоком суде Лондона дела о поставках вооружений Израилю заявили об отсутствии каких-либо доказательств того, что в секторе Газа происходит геноцид, сообщает британская газета Guardian. В сентябре 2024 года Британия приостановила действие 30 из 350 экспортных лицензий на поставку вооружений Израилю. Власти объяснили это тем, что некоторое оружие может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В Британии неоднократно звучали призывы ввести полное эмбарго на продажу оружия Израилю. "Британские правительственные юристы заявили, что в ходе рассмотрения в Высоком суде дела о контроле над экспортом вооружений в Израиль не было обнаружено никаких доказательств геноцида в Газе или целенаправленных атак Армии обороны Израиля на женщин и детей", - говорится в публикации издания. Как пишет Guardian, британское правительство "пытается защитить себя", поскольку его обвиняли в том, что в ходе приостановки действия лицензий на экспорт вооружений для его использования в Израиле оно сделало исключение для поставок деталей истребителей F-35 якобы из соображений поддержания безопасности. Критики настаивали, что Израиль мог использовать эти поставки, нарушая нормы международного права. При этом юристы подчеркнули, что Великобритания не обязана заставлять другие государства соблюдать международное право. Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
https://ria.ru/20250510/putin-2016240826.html
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в мире, израиль, лондон, великобритания, хамас, f-35
В мире, Израиль, Лондон, Великобритания, ХАМАС, F-35
Британские юристы не нашли доказательств геноцида в Газе

Юристы британского правительства не нашли доказательств геноцида в секторе Газа

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Британские правительственные юристы в ходе рассмотрения в Высоком суде Лондона дела о поставках вооружений Израилю заявили об отсутствии каких-либо доказательств того, что в секторе Газа происходит геноцид, сообщает британская газета Guardian.
В сентябре 2024 года Британия приостановила действие 30 из 350 экспортных лицензий на поставку вооружений Израилю. Власти объяснили это тем, что некоторое оружие может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В Британии неоднократно звучали призывы ввести полное эмбарго на продажу оружия Израилю.
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"Британские правительственные юристы заявили, что в ходе рассмотрения в Высоком суде дела о контроле над экспортом вооружений в Израиль не было обнаружено никаких доказательств геноцида в Газе или целенаправленных атак Армии обороны Израиля на женщин и детей", - говорится в публикации издания.
Как пишет Guardian, британское правительство "пытается защитить себя", поскольку его обвиняли в том, что в ходе приостановки действия лицензий на экспорт вооружений для его использования в Израиле оно сделало исключение для поставок деталей истребителей F-35 якобы из соображений поддержания безопасности. Критики настаивали, что Израиль мог использовать эти поставки, нарушая нормы международного права. При этом юристы подчеркнули, что Великобритания не обязана заставлять другие государства соблюдать международное право.
Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
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