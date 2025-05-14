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Россия поспособствует включению Малайзии в работу БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2025
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17:02 14.05.2025 (обновлено: 17:14 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/briks-2016932861.html
Россия поспособствует включению Малайзии в работу БРИКС, заявил Путин
Россия поспособствует включению Малайзии в работу БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2025
Россия поспособствует включению Малайзии в работу БРИКС, заявил Путин
РФ будет всячески способствовать тому, чтобы Малайзия быстро включилась в работу всех партнёрских механизмов БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:02:00+03:00
2025-05-14T17:14:00+03:00
в мире
малайзия
россия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
брикс
ассоциация государств юго-восточной азии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. РФ будет всячески способствовать тому, чтобы Малайзия быстро включилась в работу всех партнёрских механизмов БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства напомнил, что в прошлом году в ходе председательства России в БРИКС была учреждена новая категория государств-партнёров объединения. Малайзия в числе других стран получила приглашение присоединиться к деятельности БРИКС в таком статусе."Мы рады, что малазийские друзья приняли это приглашение. И будем всячески способствовать тому, чтобы Малайзия быстро и органично включилась в работу всех партнёрских механизмов БРИКС", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-малайзийских переговоров.Он добавил, что в ходе переговоров также подробно рассмотрены и вопросы, связанные с содействием мирному и устойчивому развитию Азиатско-Тихоокеанского региона."С учётом того, что Малайзия является действующим председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, обсудили и перспективы дальнейшего развития предметного диалога между этими международными объединениями и Россией", - сказал Путин в ходе заявления СМИ.Он высоко оценил итоги переговоров с премьер-министром Малайзии в Кремле.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. Он провел переговоры с Путиным.
https://ria.ru/20250514/putin-2016930288.html
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в мире, малайзия, россия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), брикс, ассоциация государств юго-восточной азии
В мире, Малайзия, Россия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), БРИКС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Россия поспособствует включению Малайзии в работу БРИКС, заявил Путин

Путин: Россия поспособствует быстрому включению Малайзии в работу БРИКС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. РФ будет всячески способствовать тому, чтобы Малайзия быстро включилась в работу всех партнёрских механизмов БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что в прошлом году в ходе председательства России в БРИКС была учреждена новая категория государств-партнёров объединения. Малайзия в числе других стран получила приглашение присоединиться к деятельности БРИКС в таком статусе.
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"Мы рады, что малазийские друзья приняли это приглашение. И будем всячески способствовать тому, чтобы Малайзия быстро и органично включилась в работу всех партнёрских механизмов БРИКС", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-малайзийских переговоров.
Он добавил, что в ходе переговоров также подробно рассмотрены и вопросы, связанные с содействием мирному и устойчивому развитию Азиатско-Тихоокеанского региона.
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"С учётом того, что Малайзия является действующим председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, обсудили и перспективы дальнейшего развития предметного диалога между этими международными объединениями и Россией", - сказал Путин в ходе заявления СМИ.
Он высоко оценил итоги переговоров с премьер-министром Малайзии в Кремле.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. Он провел переговоры с Путиным.
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В миреМалайзияРоссияВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)БРИКСАссоциация государств Юго-Восточной Азии
 
 
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