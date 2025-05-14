https://ria.ru/20250514/blagoveschensk-2016821452.html

В Благовещенске арестовали водителя, перепрыгнувшего дорожный перекоп

В Благовещенске арестовали водителя, перепрыгнувшего дорожный перекоп - РИА Новости, 14.05.2025

В Благовещенске арестовали водителя, перепрыгнувшего дорожный перекоп

Благовещенский городской суд арестовал на 14 суток водителя, который без прав на автомобиле Lexus LS600 перепрыгнул дорожный перекоп в центре областной столицы... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:20:00+03:00

2025-05-14T10:20:00+03:00

2025-05-14T10:20:00+03:00

происшествия

амурская область

благовещенский городской суд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Благовещенский городской суд арестовал на 14 суток водителя, который без прав на автомобиле Lexus LS600 перепрыгнул дорожный перекоп в центре областной столицы Приамурья, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. По данным суда, в среду водитель Lexus LS600 на большой скорости пытался скрыться от экипажа ДПС на перекрестке улиц 50 лет Октября – Амурская, где идёт ремонт. Там он снёс ограждения и перелетел через перекоп, наехал на временный дорожный знак, а затем на бордюрный камень. В суде выяснилось, что в ноябре 2023 года водитель был лишён водительских прав на 1,5 года. "Мировой судья по Благовещенскому городскому судебному участку №6 рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Химеры В.И., управлявшего автомобилем, будучи лишенным права управления ТС. Мировой судья… назначил ему наказание – 14 суток административного ареста", - говорится в сообщении. Свою вину водитель признал, что стало смягчающим обстоятельством, но суд учёл повторное совершение им однородного правонарушения.

https://ria.ru/20250514/altaj-2016796847.html

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амурская область

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ДТП с Lexus LS600 в Благовещенске "Он снес ограждения и перелетел через перекоп, наехал на временный дорожный знак, а затем на бордюрный камень", - рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Водителя арестовали на 2 недели. 2025-05-14T10:20 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, амурская область, благовещенский городской суд