https://ria.ru/20250514/blagoveschensk-2016821452.html
В Благовещенске арестовали водителя, перепрыгнувшего дорожный перекоп
В Благовещенске арестовали водителя, перепрыгнувшего дорожный перекоп - РИА Новости, 14.05.2025
В Благовещенске арестовали водителя, перепрыгнувшего дорожный перекоп
Благовещенский городской суд арестовал на 14 суток водителя, который без прав на автомобиле Lexus LS600 перепрыгнул дорожный перекоп в центре областной столицы... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:20:00+03:00
2025-05-14T10:20:00+03:00
2025-05-14T10:20:00+03:00
происшествия
амурская область
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Благовещенский городской суд арестовал на 14 суток водителя, который без прав на автомобиле Lexus LS600 перепрыгнул дорожный перекоп в центре областной столицы Приамурья, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. По данным суда, в среду водитель Lexus LS600 на большой скорости пытался скрыться от экипажа ДПС на перекрестке улиц 50 лет Октября – Амурская, где идёт ремонт. Там он снёс ограждения и перелетел через перекоп, наехал на временный дорожный знак, а затем на бордюрный камень. В суде выяснилось, что в ноябре 2023 года водитель был лишён водительских прав на 1,5 года. "Мировой судья по Благовещенскому городскому судебному участку №6 рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Химеры В.И., управлявшего автомобилем, будучи лишенным права управления ТС. Мировой судья… назначил ему наказание – 14 суток административного ареста", - говорится в сообщении. Свою вину водитель признал, что стало смягчающим обстоятельством, но суд учёл повторное совершение им однородного правонарушения.
https://ria.ru/20250514/altaj-2016796847.html
https://ria.ru/20250514/dtp-2016795805.html
амурская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДТП с Lexus LS600 в Благовещенске
"Он снес ограждения и перелетел через перекоп, наехал на временный дорожный знак, а затем на бордюрный камень", - рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Водителя арестовали на 2 недели.
2025-05-14T10:20
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PT0M09S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, амурская область, благовещенский городской суд
Происшествия, Амурская область, Благовещенский городской суд
В Благовещенске арестовали водителя, перепрыгнувшего дорожный перекоп
В Благовещенске арестовали водителя Lexus, перепрыгнувшего дорожный перекоп
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Благовещенский городской суд арестовал на 14 суток водителя, который без прав на автомобиле Lexus LS600 перепрыгнул дорожный перекоп в центре областной столицы Приамурья, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.
По данным суда, в среду водитель Lexus LS600 на большой скорости пытался скрыться от экипажа ДПС на перекрестке улиц 50 лет Октября – Амурская, где идёт ремонт. Там он снёс ограждения и перелетел через перекоп, наехал на временный дорожный знак, а затем на бордюрный камень. В суде выяснилось, что в ноябре 2023 года водитель был лишён водительских прав на 1,5 года.
"Мировой судья по Благовещенскому городскому судебному участку №6 рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Химеры В.И., управлявшего автомобилем, будучи лишенным права управления ТС. Мировой судья… назначил ему наказание – 14 суток административного ареста", - говорится в сообщении.
Свою вину водитель признал, что стало смягчающим обстоятельством, но суд учёл повторное совершение им однородного правонарушения.