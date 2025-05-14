https://ria.ru/20250514/blagoveschensk-2016803138.html

В Благовещенске пьяная женщина за рулем врезалась в столб

В Благовещенске пьяная женщина за рулем врезалась в столб - РИА Новости, 14.05.2025

В Благовещенске пьяная женщина за рулем врезалась в столб

Мать пятерых детей пьяная за рулем пыталась оторваться от экипажа ДПС в Благовещенске и врезалась в электроопору, пострадала ее 10-летняя дочь, решается вопрос... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:31:00+03:00

2025-05-14T08:31:00+03:00

2025-05-14T09:09:00+03:00

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая - РИА Новости. Мать пятерых детей пьяная за рулем пыталась оторваться от экипажа ДПС в Благовещенске и врезалась в электроопору, пострадала ее 10-летняя дочь, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения, сообщает госавтоинспекция Амурской области. Госавтоинспекция отмечает, что в ночь с понедельника на вторник инспекторы потребовали остановиться автомобиль Toyota Vista, который двигался неуверенно, однако водитель продолжил движение и, не справившись с управлением, наехал на электроопору уличного освещения. "Полицейские обнаружили за рулем женщину, которая находилась в состоянии сильного опьянения… 10-летняя девочка, являвшаяся пассажиром автомобиля Toyota Vista, которая перевозилась спереди без использования детского удерживающего устройства, была доставлена в больницу, где ей констатировали травму головы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным госавтоинспекции региона, в процессе оформления аварии нетрезвая мать вела себя неадекватно, нецензурно выражалась в адрес сотрудников, от прохождения освидетельствования на опьянение отказывалась. При проверке выяснилось, что женщина в мае 2024 года уже была лишена водительских прав за отказ от прохождения освидетельствования на полтора года. Инспекторы составили на нарушительницу 1987 года рождения шесть протоколов, в том числе за неповиновение правоохранительным органам, отсутствие полиса ОСАГО, отказ от медосвидетельствования, управление автомобилем без водительских прав и нарушение правил перевозки детей, уточнили в ведомстве. Благовещенский городской суд, учитывая фактор пятерых малолетних детей, назначил матери два штрафа: за неповиновение требованию сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей (по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ) - 3 тысячи рублей - и за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами (по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ) - 30 тысяч рублей. "По факту ДТП и получению несовершеннолетний травм по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ назначено проведение административного расследования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию по части 1 статьи 264 УК РФ", - добавили в госавтоинспекции. По данным ведомства, в апреле 2024 года на дороге в Тамбовском районе из-за выезда нетрезвой матери на встречную полосу погиб ее 13-летний сын, а семилетняя дочь получила травмы. Всего за прошлый год в Амурской области по вине пьяных водителей травмы получили более 20 детей, заключили в госавтоинспекции региона.

https://ria.ru/20250514/dtp-2016795805.html

https://ria.ru/20250512/dtp-2016508899.html

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происшествия, авто, россия, амурская область, благовещенск, благовещенский городской суд, toyota corolla, осаго