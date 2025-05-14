Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске пьяная женщина за рулем врезалась в столб - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 14.05.2025 (обновлено: 09:09 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/blagoveschensk-2016803138.html
В Благовещенске пьяная женщина за рулем врезалась в столб
В Благовещенске пьяная женщина за рулем врезалась в столб - РИА Новости, 14.05.2025
В Благовещенске пьяная женщина за рулем врезалась в столб
Мать пятерых детей пьяная за рулем пыталась оторваться от экипажа ДПС в Благовещенске и врезалась в электроопору, пострадала ее 10-летняя дочь, решается вопрос... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T08:31:00+03:00
2025-05-14T09:09:00+03:00
происшествия
авто
россия
амурская область
благовещенск
благовещенский городской суд
toyota corolla
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866541_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_3b0288b5e54c207996b377b8714006f3.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая - РИА Новости. Мать пятерых детей пьяная за рулем пыталась оторваться от экипажа ДПС в Благовещенске и врезалась в электроопору, пострадала ее 10-летняя дочь, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения, сообщает госавтоинспекция Амурской области. Госавтоинспекция отмечает, что в ночь с понедельника на вторник инспекторы потребовали остановиться автомобиль Toyota Vista, который двигался неуверенно, однако водитель продолжил движение и, не справившись с управлением, наехал на электроопору уличного освещения. "Полицейские обнаружили за рулем женщину, которая находилась в состоянии сильного опьянения… 10-летняя девочка, являвшаяся пассажиром автомобиля Toyota Vista, которая перевозилась спереди без использования детского удерживающего устройства, была доставлена в больницу, где ей констатировали травму головы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным госавтоинспекции региона, в процессе оформления аварии нетрезвая мать вела себя неадекватно, нецензурно выражалась в адрес сотрудников, от прохождения освидетельствования на опьянение отказывалась. При проверке выяснилось, что женщина в мае 2024 года уже была лишена водительских прав за отказ от прохождения освидетельствования на полтора года. Инспекторы составили на нарушительницу 1987 года рождения шесть протоколов, в том числе за неповиновение правоохранительным органам, отсутствие полиса ОСАГО, отказ от медосвидетельствования, управление автомобилем без водительских прав и нарушение правил перевозки детей, уточнили в ведомстве. Благовещенский городской суд, учитывая фактор пятерых малолетних детей, назначил матери два штрафа: за неповиновение требованию сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей (по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ) - 3 тысячи рублей - и за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами (по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ) - 30 тысяч рублей. "По факту ДТП и получению несовершеннолетний травм по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ назначено проведение административного расследования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию по части 1 статьи 264 УК РФ", - добавили в госавтоинспекции. По данным ведомства, в апреле 2024 года на дороге в Тамбовском районе из-за выезда нетрезвой матери на встречную полосу погиб ее 13-летний сын, а семилетняя дочь получила травмы. Всего за прошлый год в Амурской области по вине пьяных водителей травмы получили более 20 детей, заключили в госавтоинспекции региона.
https://ria.ru/20250514/dtp-2016795805.html
https://ria.ru/20250512/dtp-2016508899.html
https://ria.ru/20250514/altaj-2016796847.html
россия
амурская область
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866541_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_05b215c02cf4466fed2210b7a931e5d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия, амурская область, благовещенск, благовещенский городской суд, toyota corolla, осаго
Происшествия, Авто, Россия, Амурская область, Благовещенск, Благовещенский городской суд, Toyota Corolla, ОСАГО
В Благовещенске пьяная женщина за рулем врезалась в столб

В Благовещенске пьяная женщина за рулем врезалась в электроопору

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах
Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая - РИА Новости. Мать пятерых детей пьяная за рулем пыталась оторваться от экипажа ДПС в Благовещенске и врезалась в электроопору, пострадала ее 10-летняя дочь, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения, сообщает госавтоинспекция Амурской области.
Госавтоинспекция отмечает, что в ночь с понедельника на вторник инспекторы потребовали остановиться автомобиль Toyota Vista, который двигался неуверенно, однако водитель продолжил движение и, не справившись с управлением, наехал на электроопору уличного освещения.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек
06:21
"Полицейские обнаружили за рулем женщину, которая находилась в состоянии сильного опьянения… 10-летняя девочка, являвшаяся пассажиром автомобиля Toyota Vista, которая перевозилась спереди без использования детского удерживающего устройства, была доставлена в больницу, где ей констатировали травму головы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным госавтоинспекции региона, в процессе оформления аварии нетрезвая мать вела себя неадекватно, нецензурно выражалась в адрес сотрудников, от прохождения освидетельствования на опьянение отказывалась. При проверке выяснилось, что женщина в мае 2024 года уже была лишена водительских прав за отказ от прохождения освидетельствования на полтора года. Инспекторы составили на нарушительницу 1987 года рождения шесть протоколов, в том числе за неповиновение правоохранительным органам, отсутствие полиса ОСАГО, отказ от медосвидетельствования, управление автомобилем без водительских прав и нарушение правил перевозки детей, уточнили в ведомстве.
ДТП на улице Черняховского в Калининграде - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В ДТП с двумя маршрутками в Калининграде пострадали два пассажира
12 мая, 15:43
Благовещенский городской суд, учитывая фактор пятерых малолетних детей, назначил матери два штрафа: за неповиновение требованию сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей (по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ) - 3 тысячи рублей - и за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами (по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ) - 30 тысяч рублей.
"По факту ДТП и получению несовершеннолетний травм по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ назначено проведение административного расследования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию по части 1 статьи 264 УК РФ", - добавили в госавтоинспекции.
По данным ведомства, в апреле 2024 года на дороге в Тамбовском районе из-за выезда нетрезвой матери на встречную полосу погиб ее 13-летний сын, а семилетняя дочь получила травмы. Всего за прошлый год в Амурской области по вине пьяных водителей травмы получили более 20 детей, заключили в госавтоинспекции региона.
На месте ДТП в Хабарском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
На Алтае женщина пустила дочь за руль и погибла в ДТП
06:45
 
ПроисшествияАвтоРоссияАмурская областьБлаговещенскБлаговещенский городской судToyota CorollaОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала